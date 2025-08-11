楊柳增強為中颱！氣象署估明清晨發海警 下半天發陸警

中度颱風楊柳路徑潛勢預報圖。（取自中央氣象署官網）

〔記者林志怡／台北報導〕楊柳颱風稍早增強為中度颱風，中央氣象署預報員林定宜指出，楊柳颱風目前往西轉西北西方向移動，路徑偏向往台東方向前進，目前預估明天清晨5點30分發布海上颱風警報，同日中午過後發布陸上颱風警報，且颱風將於週三登陸並遠離，來得快、去得也快。

林定宜說明，目前楊柳颱風位於鵝鑾鼻東方1030公里處海面，向西轉西北西方向前進，七級風暴風半徑維持120公里，不排除再擴大至150公里，若預測路徑沒有太大變化，明日會先後發布海上、陸上颱風警報，且颱風中心將於週三從台東登陸，同日迅速遠離。

中央氣象署提醒，週二晚間起台灣就會逐漸受到楊柳颱風外圍環流影響，基隆北海岸、宜蘭地區陸續有雨勢發生，且風力逐漸增大；週三受楊柳颱風影響最為明顯，登陸時東南部地區首當其衝，花蓮至宜蘭降雨也相當顯著。雖楊柳颱風影響期間僅一天，但東半部、嘉義以南地區將有明顯雨勢，尤其花東、南部山區有豪雨以上降雨，各地也務必注意強風威脅。

中度颱風楊柳暴風可能到達時間及機率。（取自中央氣象署官網）

