為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    星戰彩繪機進場卸妝 創長榮航太第300架ANA里程碑

    全日空（ANA）星際大戰R2-D2彩繪機抵台「卸妝」，該機恰巧是全日空委託長榮航太（EGAT）維修的第300架飛機，雙方員工與彩繪機合影留念。（圖取自臉書粉專「ANA.台灣」）

    全日空（ANA）星際大戰R2-D2彩繪機抵台「卸妝」，該機恰巧是全日空委託長榮航太（EGAT）維修的第300架飛機，雙方員工與彩繪機合影留念。（圖取自臉書粉專「ANA.台灣」）

    2025/08/11 22:17

    〔記者蔡昀容／台北報導〕全日空（ANA）星際大戰R2-D2彩繪機8月8日飛抵桃園國際機場「卸妝」，引起航空迷搶拍留念。全日空今天（11日）發文表示，該機恰巧也是委託長榮航太（EGAT）維修的第300架全日空飛機，雙方員工在機前合影留念。

    全日空星際大戰R2-D2彩繪機是一架787-9客機，從2015年開始飛行。該機完成最後一班載客任務後，上週五飛抵桃機，並至長榮航太卸除外部塗裝，將回歸標準ANA塗裝。

    全日空台灣官方臉書粉絲專頁今天（11日）發文表示，全日空自2012年起委託長榮航太維修部分飛機，在R2-D2彩繪機完成最後載客飛行任務後，該機也恰巧成為長榮航太維修的第300架全日空飛機。

    貼文指出，這次維修之後，該機將恢復成ANA標準塗裝；全日空8月8日於維修作業前，邀請參與維修計畫的全日空及長榮航太員工一起在機棚前合影，記錄下這珍貴的一刻。

    全日本空輸股份有限公司1952年以 =2架直升機規模成立，發展至今成為日本規模最大的航空公司。全日空、廉航樂桃航空、AirJapan現同隸屬於ANA控股公司。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播