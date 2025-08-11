星戰彩繪機進場卸妝 創長榮航太第300架ANA里程碑

全日空（ANA）星際大戰R2-D2彩繪機抵台「卸妝」，該機恰巧是全日空委託長榮航太（EGAT）維修的第300架飛機，雙方員工與彩繪機合影留念。（圖取自臉書粉專「ANA.台灣」）

2025/08/11 22:17

〔記者蔡昀容／台北報導〕全日空（ANA）星際大戰R2-D2彩繪機8月8日飛抵桃園國際機場「卸妝」，引起航空迷搶拍留念。全日空今天（11日）發文表示，該機恰巧也是委託長榮航太（EGAT）維修的第300架全日空飛機，雙方員工在機前合影留念。

全日空星際大戰R2-D2彩繪機是一架787-9客機，從2015年開始飛行。該機完成最後一班載客任務後，上週五飛抵桃機，並至長榮航太卸除外部塗裝，將回歸標準ANA塗裝。

全日空台灣官方臉書粉絲專頁今天（11日）發文表示，全日空自2012年起委託長榮航太維修部分飛機，在R2-D2彩繪機完成最後載客飛行任務後，該機也恰巧成為長榮航太維修的第300架全日空飛機。

貼文指出，這次維修之後，該機將恢復成ANA標準塗裝；全日空8月8日於維修作業前，邀請參與維修計畫的全日空及長榮航太員工一起在機棚前合影，記錄下這珍貴的一刻。

全日本空輸股份有限公司1952年以 =2架直升機規模成立，發展至今成為日本規模最大的航空公司。全日空、廉航樂桃航空、AirJapan現同隸屬於ANA控股公司。

