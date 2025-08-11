有疑慮！蓋2300坪飼料廠沒辦說明會 芳苑上百村民包圍工地

國內知名飼料大廠計畫在彰化縣芳苑鄉漢寶村興建新廠，今（11日）上午準備動土，卻因未事先舉辦說明會、引發當地居民不滿，上百名村民集結到工地抗議，警方到場維持秩序，場面一度僵持。（民眾提供）

2025/08/11 22:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕國內知名飼料大廠計畫在彰化縣芳苑鄉漢寶村興建新廠，今（11日）上午準備動土，卻因未事先舉辦說明會、交代衍生粉塵與污水污染等疑慮，引發當地居民不滿，上百村民到工地集結抗議，怒擋大門要求停工，場面一度僵持。

新飼料廠位於草漢路旁，佔地約2300坪，主產水禽飼料，年產量上看1萬2000公噸。今上午8時，廠方準備進場動工，但不到10分鐘，門口就聚集上百村民，高喊反對口號並擋住工地大門，阻擋公司人員進出。警方獲報到場維持秩序，廠方車輛才得以進入，但村民仍不滿嗆聲。

林姓村民指出，該公司在福興鄉的工廠多年來製程飄散粉塵、噪音不斷，影響方圓1公里居民生活，甚至拉低房價，如今選址在漢寶這個人口密集區，等同把污染風險帶進家門。他強調，村民數月前就要求辦說明會釐清疑慮，卻遲遲等不到，如今直接動土，形同無視居民健康與居住權益。

另有村民質疑，新廠周邊沒有完善水路，污水排放將成問題，且在未舉行說明會的情況下便取得建照，縣府應給居民合理交代。

彰化縣政府回應，該飼料公司芳苑廠早在2010年獲農委會（已改制農業部）同意興辦事業計畫，2021年完成用地變更，去年審查通過變更計畫並取得建照；縣府曾建議廠方舉辦說明會澄清疑慮，未料仍引發抗爭，將再次建議召開說明會化解衝突。

