為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    有疑慮！蓋2300坪飼料廠沒辦說明會 芳苑上百村民包圍工地

    國內知名飼料大廠計畫在彰化縣芳苑鄉漢寶村興建新廠，今（11日）上午準備動土，卻因未事先舉辦說明會、引發當地居民不滿，上百名村民集結到工地抗議，警方到場維持秩序，場面一度僵持。（民眾提供）

    國內知名飼料大廠計畫在彰化縣芳苑鄉漢寶村興建新廠，今（11日）上午準備動土，卻因未事先舉辦說明會、引發當地居民不滿，上百名村民集結到工地抗議，警方到場維持秩序，場面一度僵持。（民眾提供）

    2025/08/11 22:11

    〔記者陳冠備／彰化報導〕國內知名飼料大廠計畫在彰化縣芳苑鄉漢寶村興建新廠，今（11日）上午準備動土，卻因未事先舉辦說明會、交代衍生粉塵與污水污染等疑慮，引發當地居民不滿，上百村民到工地集結抗議，怒擋大門要求停工，場面一度僵持。

    新飼料廠位於草漢路旁，佔地約2300坪，主產水禽飼料，年產量上看1萬2000公噸。今上午8時，廠方準備進場動工，但不到10分鐘，門口就聚集上百村民，高喊反對口號並擋住工地大門，阻擋公司人員進出。警方獲報到場維持秩序，廠方車輛才得以進入，但村民仍不滿嗆聲。

    林姓村民指出，該公司在福興鄉的工廠多年來製程飄散粉塵、噪音不斷，影響方圓1公里居民生活，甚至拉低房價，如今選址在漢寶這個人口密集區，等同把污染風險帶進家門。他強調，村民數月前就要求辦說明會釐清疑慮，卻遲遲等不到，如今直接動土，形同無視居民健康與居住權益。

    另有村民質疑，新廠周邊沒有完善水路，污水排放將成問題，且在未舉行說明會的情況下便取得建照，縣府應給居民合理交代。

    彰化縣政府回應，該飼料公司芳苑廠早在2010年獲農委會（已改制農業部）同意興辦事業計畫，2021年完成用地變更，去年審查通過變更計畫並取得建照；縣府曾建議廠方舉辦說明會澄清疑慮，未料仍引發抗爭，將再次建議召開說明會化解衝突。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播