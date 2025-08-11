楊柳颱風路徑南修！曾文水庫調節性放水加大 下游居民注意安全

「楊柳」颱風進逼，南水分署完成防汛整備。（南水分署提供）

2025/08/11 21:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「楊柳」颱風進逼台灣，行進路徑南修，可能為山區帶來局部大雨或豪雨，目前已達滿水位的曾文水庫，開始提高調節性放水量，每秒增加至100立方米，以預留滯洪空間，籲請下游居民遠離河岸，注意安全。

水利署南區水資源分署強調，因應楊柳來襲，所轄各水庫，包含攔河堰已進行閘門運轉、發電機運轉等測試，以及油料檢查，完成各項防汛整備作業，同時將密切注意最新氣象情資，與下游各單位維持縱橫向聯繫。

南水分署提到，曾文水庫調節性防水原本每秒50立方米，傍晚已加大至每秒100立方米，將視上游降雨情形滾動調整防洪操作策略。

南水分署也指出，調節性放水前2小時，會實施警報作業，提醒下游民眾注意，遠離河床，以策安全。

南水分署呼籲民眾，提前因應防範，備妥各項防汛整備措施，如加強住家洩（排）水孔、固定室外盆栽或招牌等物品，以及儲備數日防災物資等措施，可透過行動水情App與防災資訊服務網，隨時掌握最新水情資訊。

中央氣象署預報顯示，楊柳預計8月13日起開始影響台灣，清晨暴風圈將碰觸東部陸地，屆時東部、北部風雨將逐漸增強，今夜至明天上午可能發布海警，明天白天可能發布陸警，而宜花東、南部會有局部大雨或豪雨以上降雨發生，需加強警戒注意。

