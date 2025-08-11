為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風路徑南修！曾文水庫調節性放水加大 下游居民注意安全

    「楊柳」颱風進逼，南水分署完成防汛整備。（南水分署提供）

    「楊柳」颱風進逼，南水分署完成防汛整備。（南水分署提供）

    2025/08/11 21:59

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕「楊柳」颱風進逼台灣，行進路徑南修，可能為山區帶來局部大雨或豪雨，目前已達滿水位的曾文水庫，開始提高調節性放水量，每秒增加至100立方米，以預留滯洪空間，籲請下游居民遠離河岸，注意安全。

    水利署南區水資源分署強調，因應楊柳來襲，所轄各水庫，包含攔河堰已進行閘門運轉、發電機運轉等測試，以及油料檢查，完成各項防汛整備作業，同時將密切注意最新氣象情資，與下游各單位維持縱橫向聯繫。

    南水分署提到，曾文水庫調節性防水原本每秒50立方米，傍晚已加大至每秒100立方米，將視上游降雨情形滾動調整防洪操作策略。

    南水分署也指出，調節性放水前2小時，會實施警報作業，提醒下游民眾注意，遠離河床，以策安全。

    南水分署呼籲民眾，提前因應防範，備妥各項防汛整備措施，如加強住家洩（排）水孔、固定室外盆栽或招牌等物品，以及儲備數日防災物資等措施，可透過行動水情App與防災資訊服務網，隨時掌握最新水情資訊。

    中央氣象署預報顯示，楊柳預計8月13日起開始影響台灣，清晨暴風圈將碰觸東部陸地，屆時東部、北部風雨將逐漸增強，今夜至明天上午可能發布海警，明天白天可能發布陸警，而宜花東、南部會有局部大雨或豪雨以上降雨發生，需加強警戒注意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播