為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    瑞士飛行員駕太陽能飛機 挑戰10000公尺民航機高度

    多姆陽在7月時駕駛太陽能電動飛機試飛，飛越瑞士著名地標馬特洪峰。（美聯社）

    多姆陽在7月時駕駛太陽能電動飛機試飛，飛越瑞士著名地標馬特洪峰。（美聯社）

    2025/08/11 21:01

    〔中央社〕瑞士飛行員多姆陽今天駕駛飛機爬升至逾8000公尺高空，距離太陽能動力飛機過去創下的高度紀錄僅約1000公尺，持續挑戰突破10000公尺關卡的目標。

    法新社報導，現年53歲、自稱生態探險家的多姆陽（Raphael Domjan）今天駕駛太陽能電動飛機SolarStratos爬升至海拔8224公尺的高空，飛行時間約4個半小時，最後返航瑞士西南部希昂（Sion）機場。

    目前太陽能飛機的高度紀錄，是由瑞士飛行員波許柏格（Andre Borschberg）2010年駕駛太陽能動力實驗機「太陽動力」（Solar Impulse）所創下的9235公尺。

    多姆陽的目標是在至少10000公尺高空遨翔，挑戰民航機巡航高度。

    多姆陽7月31日進行暖身試飛時爬升至6589公尺，創下SolarStratos迄今最高紀錄。

    而在8月8日另一次試飛時，由於必要的上升熱氣流並未形成，因此縮短飛行，保留電池電量至氣象條件看來更為理想的今天。

    自稱生態探險家的多姆陽，今天駕駛太陽能電動飛機爬升至海拔8224公尺的高空。（歐新社）

    自稱生態探險家的多姆陽，今天駕駛太陽能電動飛機爬升至海拔8224公尺的高空。（歐新社）

    自稱生態探險家的多姆陽，今天駕駛太陽能電動飛機爬升至海拔8224公尺的高空。（法新社）

    自稱生態探險家的多姆陽，今天駕駛太陽能電動飛機爬升至海拔8224公尺的高空。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播