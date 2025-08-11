楊柳颱風逼近！屏東森林遊樂區預警性封閉 小琉球8/13全面停航

東琉線週三停航。（資料照）

2025/08/11 20:43

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕颱風楊柳來勢洶洶，中央氣象署今（11）日表示，颱風持續朝台灣前進，最快今晚至明晨發布海上颱風警報，明天週二中午至下午將發布陸上警報，預估13日中南部及東半部風雨最劇烈，強風豪雨恐席捲而來，民眾務必提高警覺，嚴防災害。

林業保育署屏東分署緊急應對，宣布轄內墾丁、雙流國家森林遊樂區及自然步道，明天下午5時起預警性休園封閉，確保遊客安全。藤枝國家森林遊樂區、檜谷山屋、北大武山及筏灣泰武步道因尚未開放不受影響；林後四林平地森林園區則維持正常營運。分署強調，若屏東縣政府宣布停班停課，或轄內場域進入陸上颱風警報範圍，所有育樂場域將即刻休園。後續開放時間將視颱風影響程度及環境整備狀況，適時恢復，呼籲民眾密切關注最新公告。

此外，颱風來襲也衝擊交通，往返小琉球的船班決定13日全天停航，島內外民眾需提前調整行程。氣象署提醒，颱風路徑與強度仍有變數，中南部、東半部居民尤其要注意防範強風豪雨，沿海地區更需嚴防長浪與海水倒灌。屏東分署也籲請民眾配合封閉措施，切勿冒險前往管制區域，以免發生危險。颱風期間，安全第一，民眾應隨時留意氣象資訊，做好防颱準備，共同降低災害風險。

