    首頁　>　生活

    暴風雨前寧靜！週二全台水氣略增 防午後雷陣雨

    2025/08/11 23:58
    週二大致多雲到晴，午後有局部雷陣雨。（資料照）

    週二大致多雲到晴，午後有局部雷陣雨。（資料照）

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週二（12日）中部沿海及南部地區有零星短暫陣雨或雷雨，午後西半部及東半部山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及北部山區恐出現局部短延時豪雨；各地高溫31至35度，大台北地區恐達局部36度以上高溫，請注意防曬並多補充水分。

    中央氣象署預報，週二水氣仍多，清晨至上午因西南風與陸風輻合，台灣中部沿海及南部地區會有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，尤其大台北地區及北部山區有局部短延時豪雨發生的機率，午後外出請攜帶雨具以備不時之需，由於連日降雨，前往山區請特別留意坍方、落石、土石鬆軟等現象，並注意自身安全。

    溫度方面，週二各地高溫普遍為31至35度，其中大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率，請注意防曬並多補充水分；離島氣溫：澎湖27至31度、金門27至32度、馬祖27至32度。

    天氣風險公司指出，週二太平洋高壓持續減弱，各地維持上午晴時多雲天氣，中部以南沿海地區在晨間有局部短暫雨，午後受熱力作用，局部有短暫雨或雷雨，各地近山地區偶有較大雨勢機會，大台北地區亦有午後短暫雨或雷雨，外出記得攜帶雨具，多注意午後的天氣變化。氣溫方面，白天大台北地區及中南部內陸地區局部有35度左右高溫機會，請大家外出時多補充水分、做好防曬措施，並適時休息，以防中暑或熱衰竭。

    紫外線指數部分，週二僅新竹縣、新竹市、台中市為「高量級」，其餘縣市均為「過量級」。

    空氣品質方面，週二環境風場為西南風，西半部風速稍轉弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

    週二各地高溫31至35度，大台北地區恐達局部36度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

    週二各地高溫31至35度，大台北地區恐達局部36度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週二僅新竹縣、新竹市、台中市為「高量級」，其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週二僅新竹縣、新竹市、台中市為「高量級」，其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週二竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週二竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

