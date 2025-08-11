為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    汞稻風波》新竹市調查灌溉汞污染源 葡萄園作物全數銷毀

    新竹市稍早被發現稻作受汞污染地區。（資料照）

    新竹市稍早被發現稻作受汞污染地區。（資料照）

    2025/08/11 20:20

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市近期驚爆汞稻作污染，環保局執行水圳底泥監測，掌握農地引灌情形，經追查九甲埔幹線10支線水源流向，發現渠道繞經北側農地後向西併入道路側溝，且在併入側溝前埋有專管，將渠道水引入鄰近葡萄園農地，即於7月31日採樣土壤，經初步檢測結果顯示重金屬汞測值已超過食用作物農地管制標準。環保局已通知地主不可收成作物，待正式檢測報告出爐，環保局將會同農政單位進行作物剷除銷毀作業，所剷除作物皆進入竹市焚化爐銷毀，杜絕流入供應鏈。

    環保局表示，九甲埔幹線10支線經檢測灌溉水質均符合標準，但底泥汞超過土壤管制標準，由於汞污染並非自然成因，來源可能為周邊及其上游受污染排水流經灌溉渠道所致，此次所發現葡萄園農地，後續將進行公告列管並強制停止耕種，以及進行污染整治作業。

    環保局補充，為釐清九甲埔幹線10支線沿線是否仍有農地透過專管或抽水機引灌，已擴大調查周邊5筆農地使用現況。經實地確認，渠水提前併入道路側溝，農地並未使用該水源耕作，現場皆屬荒地為主，並無食安疑慮。

    環保局強調，透過調查渠道的底泥品質，可反應水體環境及農地周邊污染情形，若發現底泥品質超過上限值，市府將結合水體主管機關加強灌溉水質監測，並啟動農地污染調查作業及加強管理強度，降低污染物進入灌溉水源，進而影響水質、底泥及農地土壤風險。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播