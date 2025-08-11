汞稻風波》新竹市調查灌溉汞污染源 葡萄園作物全數銷毀

新竹市稍早被發現稻作受汞污染地區。（資料照）

2025/08/11 20:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市近期驚爆汞稻作污染，環保局執行水圳底泥監測，掌握農地引灌情形，經追查九甲埔幹線10支線水源流向，發現渠道繞經北側農地後向西併入道路側溝，且在併入側溝前埋有專管，將渠道水引入鄰近葡萄園農地，即於7月31日採樣土壤，經初步檢測結果顯示重金屬汞測值已超過食用作物農地管制標準。環保局已通知地主不可收成作物，待正式檢測報告出爐，環保局將會同農政單位進行作物剷除銷毀作業，所剷除作物皆進入竹市焚化爐銷毀，杜絕流入供應鏈。

環保局表示，九甲埔幹線10支線經檢測灌溉水質均符合標準，但底泥汞超過土壤管制標準，由於汞污染並非自然成因，來源可能為周邊及其上游受污染排水流經灌溉渠道所致，此次所發現葡萄園農地，後續將進行公告列管並強制停止耕種，以及進行污染整治作業。

請繼續往下閱讀...

環保局補充，為釐清九甲埔幹線10支線沿線是否仍有農地透過專管或抽水機引灌，已擴大調查周邊5筆農地使用現況。經實地確認，渠水提前併入道路側溝，農地並未使用該水源耕作，現場皆屬荒地為主，並無食安疑慮。

環保局強調，透過調查渠道的底泥品質，可反應水體環境及農地周邊污染情形，若發現底泥品質超過上限值，市府將結合水體主管機關加強灌溉水質監測，並啟動農地污染調查作業及加強管理強度，降低污染物進入灌溉水源，進而影響水質、底泥及農地土壤風險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法