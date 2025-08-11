全球高鐵都在虧！只有台灣賺錢？網指出「1主因」

網友發文指出，放眼全球各國高鐵系統，多數都面臨虧損或財務壓力，唯獨台灣高鐵近年營運穩健，甚至實現獲利，示意圖。（資料照）

2025/08/11 23:44

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網友發文指出，放眼全球各國高鐵系統，多數都面臨虧損或財務壓力，唯獨台灣高鐵近年營運穩健，甚至實現獲利。他分析台灣高鐵成功的背後因素，也對未來延伸計畫提出個人意見。貼文曝光後，引起網友熱議。

網友昨日在Dcard以「全世界賺錢的高鐵似乎只有台灣高鐵」為題發文，他列舉多國例子指出，日本新幹線與中國高鐵雖有高運量主線，卻需負擔大量虧損支線，財務壓力沉重；印尼Whoosh高鐵全長僅160公里，服務人口約3000萬，但通車首年即出現2億美元虧損（約新台幣60億元）；美國加州高鐵進度長期停滯，英國HS2則預算膨脹至新台幣4.2兆，距離完工仍遙遙無期。

相較之下，台灣高鐵去年稅後淨利達64.5億元，即使納入折舊與利息，整體仍能損益兩平。原PO認為，台灣高鐵之所以能在全球高鐵發展中脫穎而出，關鍵在於西部走廊擁有約2000萬具有消費力的中產人口，城市分布呈線型集中，加上早期興建與營運團隊成功克服建設過程中的諸多挑戰，奠定財務穩健的基礎。

不過原PO也對高鐵延伸計畫提出疑慮。他指出，宜蘭原站址因過於偏遠引發爭議，所幸後續經民意與政治介入才有所調整；而屏東設站位置則接近高屏交界，未能貼近屏東主要人口聚集區，若設於靠近潮州地區，可能更符合使用效益。此外，新任高鐵董事長缺乏交通專業背景，他也質疑人事安排恐涉政治酬庸。

貼文曝光後，吸引許多網友熱烈討論，「高鐵的選址本來就不一定會選在人口密集處，當時除了台北板橋，其他縣市都不是選在人口數多的地區，是因為高鐵站設在那因此帶動當地的發展」、「台灣高鐵財改前也是年年虧損，並沒有比較好」、「台灣這麼小還熱愛搞大公路主義才奇怪吧」。

另有不少網友認為，國內外環境不同，台灣與其他國家的地理與發展環境不同，難以直接比較，「台灣高鐵就一條，他是要虧什麼？日本土地大，所以高鐵自然而然就會擴散出去，這你能拿出來比？」、「城市之間遠到一個程度，飛機就會比高鐵便宜且快速，城市之間太近就根本不需要高鐵了。台灣剛好在太近跟太遠之間，一個大小剛剛好適合高鐵的島嶼」、「跟國土大好幾倍的國家沒啥好比的」。

