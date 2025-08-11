暴雨狂炸彰化社頭！4處「天坑」驚現 最大逾2公尺恐危民宅

社頭織襪園區內道路，出現長寬近2公尺的破洞，底層路基幾乎全被掏空，隨時可能二次坍塌。（蕭予亘提供）

2025/08/11 19:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕受對流雲系發展旺盛影響，彰化縣社頭鄉前日突降暴雨，一小時雨量破百毫米，導致社頭織襪園區道路、山湖村重生路出現土石流，地基被掏空，造成4處「天坑」災情，其中最大坑洞長度超過2公尺，深約1公尺，景象怵目驚心。當地民代擔憂，楊柳颱風逼近，已要求縣府緊急灌漿加固，防止災情擴大。

上月連日豪雨，造成彰化山區土石鬆動，昨日再遇短時強降雨，社頭山湖村芋仔坑爆發土石流，大量泥沙夾帶石塊直衝而下，重生路一度變成「滾滾黃河」。水退後，現場驚見芋仔坑排水道出現2處破洞，其中一處寬逾2公尺，若繼續擴大，恐危及一旁擋土牆，威脅周邊40多戶居民安全。

另外在社頭織襪園區內，鄰近鴻門圳鴻門巷的道路也出現2處塌陷，其中一處坑洞長寬近2公尺，底層路基幾乎全被掏空，隨時可能2次坍塌。

今日上午，縣議員蕭予亘偕同社頭鄉長蕭浚二、鄉代會主席陳慶福等人到場勘查。陳慶福表示，重生路沿線遍布土石，造成居民無法出入，已請廠商動用小山貓清理障礙，另外芋仔坑排水道則被沖出2個2公尺的大坑，情形罕見，且持續擴大中，嚴重威脅緊鄰的擋土牆結構，已要求縣府立即灌漿填補，避免災情擴大。

蕭予亘指出，楊柳颱風逼近，已派員在現場設置交通錐與封鎖線，並呼籲縣府必須加快修復腳步，以確保用路人安全。

社頭芋仔坑爆發土石流，多處地基被掏空，造成4處「天坑」災情。（蕭予亘提供）

社頭芋仔坑昨日爆發土石流，滾滾黃河衝進社區道路，水位退後，遍布土石，造成居民無法出入。 （蕭予亘提供）

重生路沿線遍布土石，特頭鄉公所緊急派員動用小山貓清理障礙。（陳慶福提供）

社頭重生路每逢大雨就變成排水路，水位退後大量土石遍布，居民苦不堪言。（蕭予亘提供提供）

