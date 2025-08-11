為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「冬遊澎湖消費券」11月啟動 澎縣府與業者共商優惠配套方案

    為提升淡季澎湖的吸引力，澎湖縣推出「冬遊澎湖消費劵」，縣府將於11月發送。（澎湖縣政府提供）

    為提升淡季澎湖的吸引力，澎湖縣推出「冬遊澎湖消費劵」，縣府將於11月發送。（澎湖縣政府提供）

    2025/08/11 20:01

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府將於11月推出為期3個月的「冬遊澎湖消費券」方案，並於今（11）日在地質中心舉辦「優惠配套方案」座談會。會中由縣長陳光復率副縣長林皆興、旅遊處長陳美齡、文化局長陳鈺雲、工策會總幹事張豪澤，與在地旅遊產業代表面對面交流，收集意見、共同優化配套。

    陳光復表示，澎湖冬季受東北季風影響，旅客人數明顯下滑。為提升淡季吸引力，在議會支持下，縣府將推出「冬遊澎湖消費券」，除了結合澎管處舉辦的馬拉松等活動外，縣府也規劃一系列的「冬季菊島盃」運動賽事，包含棒球、籃球、桌球等，並將擴大「逆風行走」活動，融合澎湖豐富的軍事文化，邀請運動、軍事愛好者等不同族群走進冬季的澎湖，感受美麗海灣冬天的魅力。

    對於各旅遊先進提出的建言，陳光復強調，澎湖縣政府會納入後續政策執行參考，並請相關局處跨域協力，與業者共同拚冬季觀光，把人潮與錢潮帶進澎湖。外界質疑500元消費券，能否如預期帶來人潮？仍有待時間證明。

    澎湖縣政府旅遊處表示，將於今年11月1日至明年1月31日推出消費券方案：凡非澎湖籍旅客於活動期間入境並入住合法旅宿至少1晚，即可憑入境證明、身分證明與住宿證明，領取總額500元（5張、每張100元）的消費券，使用期限至115年2月6日止。消費券可在與縣府合作的本地食、宿、遊、購、行等合法店家使用。

