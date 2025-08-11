楊柳直撲台灣 行政院啟動防颱整備作業

楊柳颱風直撲台灣而來，行政院今16時召開前置情資研判會議，啟動防颱整備作業，要求各部會嚴陣以待，並督促地方政府落實各項防颱措施。（資料照）

2025/08/11 19:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中央氣象局預報，楊柳颱風可能直撲台灣而來，行政院今日16時召開前置情資研判會議，啟動防颱整備作業，要求各部會嚴陣以待，並督促地方政府落實各項防颱措施。

行政院表示，因丹娜絲颱風及0728豪雨已對中南部、東部造成嚴重災損，刻正進行家園重建復原工作，請內政部督導地方政府，針對受災地區房屋受損之民眾及災害弱勢族群，預先啟動預防性安置。另因應陸上強風，請地方政府加強宣導民眾固定招牌、鷹架等懸掛物，並審慎評估調整大型活動。

行政院指出，針對颱風可能帶來的風浪、強降雨及坡地災害，已請各國家公園、風景區與農場等遊憩區視情況進行預防性休園，並執行山區管制；另請海委會、內政部及地方政府，加強勸離觀浪民眾，並請交通部針對近岸12海里發布海上警戒區域，同時請交通部及農業部督促海上作業船隻儘速進港避風。此外，為防範沿海低窪地區淹水，已請經濟部、內政部加強整備防洪排水設施。

行政院強調，由於前次豪雨已對山區道路造成嚴重損害，面對颱風帶來強降雨可能導致道路再受災中斷，已請原民會針對東部、中南部山區易成孤島原鄉地區，特別提醒加強防災準備及物資儲備。此外，針對前次災害於花蓮馬太鞍溪上游出現的堰塞湖，以及南迴鐵路台東朝庸溪橋上游的新生崩塌地，行政院已請農業部、交通部密切監控，並視需要即刻進行受影響區域保全民眾疏散撤離或預警性道路封閉，以維護民眾生命安全。

行政院呼籲，民眾於颱風期間應隨時注意最新天氣資訊，避免前往山區、河邊、海域等危險場所，並配合政府指示進行必要的疏散避難，確保生命財產安全。

