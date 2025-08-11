為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嚴陣以待！楊柳颱風逼近 南市府召開防颱整備會議

    台南市政府今召開「楊柳颱風台南市政府防颱整備會議」，檢視各項防颱應變措施。（台南市政府提供）

    台南市政府今召開「楊柳颱風台南市政府防颱整備會議」，檢視各項防颱應變措施。（台南市政府提供）

    2025/08/11 20:00

    〔記者王姝琇／台南報導〕颱風楊柳正往台灣東方海面移動，預估13日自花東登陸穿越台灣，恐為南部帶來降雨。台南市政府今召開「楊柳颱風台南市政府防颱整備會議」，逐一檢視各項防颱應變措施及丹娜絲災後復原情形。

    市長黃偉哲特別要求各單位強化排水系統巡檢、加強低窪地區與易淹水區域警戒，並確保避難場所及物資儲備充足，務求在颱風來襲前完成全面整備；並指示民政局及工務局盤點發電機，委請台南市後備指揮部協助，共同加強防颱準備。

    水利局說，台南市備有513台移動式抽水機和66座抽水站，今（11）日完成巡檢及維護，其中507台抽水機經歷丹娜絲颱風及0728豪雨後功能運作正常，妥善率99%，504台已部署於重點防災區，另有3台備用；1840座水閘門也已全面檢修，確保正常運作。另分配3623個防水擋板給32區公所並備妥約23萬個沙包、989塊防汛塊及1320個太空包，用於防汛搶修提升應變能力。

    工務局表示，已加強在建工程及橋樑防颱檢查，通知管線單位及營造業固定設施，清理道路側溝。同時預佈88部機具、258名搶災人員及45件開口合約廠商待命，並在5處易崩塌路段部署救災能量。重點橋樑巡查確保河道暢通及防護完備，預警性封橋2座，一般性封橋1座，封路1處。

    民政局指出，弱勢戶住家進行修繕時，將安排至雙春、玉湖國小教室做為臨時安置處所。各區公所已做好各項防災準備，對於高災害潛勢地區，已加強物資儲備及避難收容處所整備，針對保全戶的預防性疏散撤離，也已要求務必落實。此外，七股區日照中心及各里活動中心皆可做為安置收容地點；北門區弱勢戶則大都依親，另有1戶安置南鯤鯓代天府香客大樓。

    圖 圖
    圖 圖
