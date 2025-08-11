台師大PASSION暑期實習結合國際志工 開啟偏鄉教育學習新頁

台師大PASSION暑期實習結合國際志工，為偏鄉教育奠定基礎學力與國際教育。（台師大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕已運作7年的台師大「PASSION偏鄉優質教育學分學程」今年首次結合暑期中小學銜接課程，及越南丁善理紀念中學高中志工團隊，聯合出團至偏鄉合作學校，不僅延續過往高活動、高效能的教學服務，藉此奠定偏鄉學生進入國中的基礎學力，更與花蓮富北國中攜手合作，以全英語互動課程，開啟跨國教育交流的新篇章。

今年PASSION暑期實習課程，在經過3週學程修業生系統化的教學後，6校聯合成果展近日舉行，來自花蓮、台東的新城、萬榮、東里、富北、富里、海端等6所國中的師生齊聚一堂。海端國中校長吳宏龍表示，因為有PASSION的協助，偏鄉孩子不再面臨「夏日失學」，並呼籲學生保持積極學習態度，不讓暑假虛耗於手機與電視之間。

參與PASSION暑期實習的實習生，在經過3週的教學後，對於PASSION精神的詮釋，有更深刻的體悟。不少修業生都指出透過熱情、專業、耐心及毅力，協助偏鄉學生建立學習自信心是PASSION的核心精神，「不讓學習變得遙不可及、生硬無趣，讓學生動起來、提供遊戲化教學，提升學習動機」。

越南丁善理紀念中學高中志工團隊則透過自費來台的熱忱，陪伴富北國中學生進行沉浸式英語課程。學生從一開始依靠翻譯軟體，到能主動以英文對話，語言自信逐漸建立，「以前上英文只是新增知識，現在覺得未來出國、上班都能用到」、「自己不再只會回答OK、YES，而是敢於使用完整句子表達。

台師大副校長宋曜廷強調，PASSION不僅是教育專業的養成平台，更是大學實踐社會責任的重要實例。未來將持續培育兼具專業與熱情的教育人才，讓更多偏鄉與弱勢地區的孩子受惠，實現「愛與教育」的良善循環。

