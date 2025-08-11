花蓮新堰塞湖亮潰決橘燈！馬太鞍溪下游7村 最快明強制撤離

馬太鞍溪上游堰塞湖，右邊是國有林地崩塌，土石堆在下游河道造成水流無法順利排出，形成湖泊。（林保署花蓮分署提供）

2025/08/11 19:36

〔記者王錦義／花蓮報導〕馬太鞍溪上游因大規模崩塌形成堰塞湖，衛星影像監測屬橙色燈號高風險，楊柳颱風直撲台灣，若累積降雨量達1000毫米，恐提前於18日溢流潰決，花蓮縣政府今天與林保署花蓮分署召開跨鄉鎮緊急應變會議，傍晚決定下游萬榮、光復鄉、鳳林鎮內的7村最快明天週二強制撤離。

縣府指出，下游萬榮鄉明利村、光復鄉大馬、大平、東富村、鳳林鎮長橋、大榮、山興里等7個村落鄉親提高警覺，並隨時注意官方發布的最新防災訊息，預作撤離準備。代理秘書長饒忠說，農業部7月26日衛星影像監測發現馬太鞍溪上游（林田山第118林班地）形成堰塞湖，原推估10月中可能壩頂溢流。然而根據氣象署預估楊柳颱風直撲花東地區，明日將發布陸警。

饒忠說，應變時間不長，跟平常颱風撤離計畫性質不同，萬一颱風累積降雨量達1000mm，恐將提前於18日就發生壩頂溢流、造成房舍沖毀，嚴正要求相關單位保護鄉親財產安全，請光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉等公所，會後須立即召開整備工作，將損失降到最低，最快明日開始撤離。

林保署花蓮分署表示，經航遙測分署航照影像完成判識與分析，平均崩塌深度40公尺，7日已與縣府團隊召開會議，粗估保全戶為252戶、4工寮，人數622人，目前已針對堰塞湖佈設CCTV即時影像及雨量計，評估規劃納入水位計、濃度計，及鋼索感知器，隨時監測。風險評估部分，依據國有林地堰塞湖應變標準作業程序，此次堰塞湖風險已達高風險（橙色）等級。

馬太鞍溪上游因大規模崩塌形成堰塞湖，在楊柳颱風進逼台灣之際，縣府通知下游村民，做好撤離準備。（花蓮縣政府提供）

