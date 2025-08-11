為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮新堰塞湖亮潰決橘燈！馬太鞍溪下游7村 最快明強制撤離

    馬太鞍溪上游堰塞湖，右邊是國有林地崩塌，土石堆在下游河道造成水流無法順利排出，形成湖泊。（林保署花蓮分署提供）

    馬太鞍溪上游堰塞湖，右邊是國有林地崩塌，土石堆在下游河道造成水流無法順利排出，形成湖泊。（林保署花蓮分署提供）

    2025/08/11 19:36

    〔記者王錦義／花蓮報導〕馬太鞍溪上游因大規模崩塌形成堰塞湖，衛星影像監測屬橙色燈號高風險，楊柳颱風直撲台灣，若累積降雨量達1000毫米，恐提前於18日溢流潰決，花蓮縣政府今天與林保署花蓮分署召開跨鄉鎮緊急應變會議，傍晚決定下游萬榮、光復鄉、鳳林鎮內的7村最快明天週二強制撤離。

    縣府指出，下游萬榮鄉明利村、光復鄉大馬、大平、東富村、鳳林鎮長橋、大榮、山興里等7個村落鄉親提高警覺，並隨時注意官方發布的最新防災訊息，預作撤離準備。代理秘書長饒忠說，農業部7月26日衛星影像監測發現馬太鞍溪上游（林田山第118林班地）形成堰塞湖，原推估10月中可能壩頂溢流。然而根據氣象署預估楊柳颱風直撲花東地區，明日將發布陸警。

    饒忠說，應變時間不長，跟平常颱風撤離計畫性質不同，萬一颱風累積降雨量達1000mm，恐將提前於18日就發生壩頂溢流、造成房舍沖毀，嚴正要求相關單位保護鄉親財產安全，請光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉等公所，會後須立即召開整備工作，將損失降到最低，最快明日開始撤離。

    林保署花蓮分署表示，經航遙測分署航照影像完成判識與分析，平均崩塌深度40公尺，7日已與縣府團隊召開會議，粗估保全戶為252戶、4工寮，人數622人，目前已針對堰塞湖佈設CCTV即時影像及雨量計，評估規劃納入水位計、濃度計，及鋼索感知器，隨時監測。風險評估部分，依據國有林地堰塞湖應變標準作業程序，此次堰塞湖風險已達高風險（橙色）等級。

    馬太鞍溪上游因大規模崩塌形成堰塞湖，在楊柳颱風進逼台灣之際，縣府通知下游村民，做好撤離準備。（花蓮縣政府提供）

    馬太鞍溪上游因大規模崩塌形成堰塞湖，在楊柳颱風進逼台灣之際，縣府通知下游村民，做好撤離準備。（花蓮縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播