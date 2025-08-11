楊柳恐以中颱之姿登陸台東「這一帶」 南台灣又成豪雨高風險區！

氣象署11日下午2點發布的楊柳路徑潛勢圖。（圖取自中央氣象署）

2025/08/11 19:49

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風持續朝台灣逼近，但路徑大幅南修，登陸台灣機率仍高，但登陸地點已非昨天（10日）所預估的宜花地區。天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇今（11日）傍晚整理當前各家最新預報資訊，表示楊柳可能以中颱之姿在台東境內登陸，時間落在本週三（13日）中午前後，且依照目前預報路徑，花東、嘉義以南到高屏、恆春半島一帶會是強降雨風險區！

吳聖宇今傍晚5點多在臉書PO文，「明天（12日））垂直風切開始減弱，楊柳颱風將會開始增強，並持續到登陸台灣為止，預期登陸時強度可達中度颱風，還沒近岸就開始再度增強了，應該跟所謂近岸增強的現象沒有關係。目前大部分的預報模式預估的登陸點集中在台東縣境內，比較有可能的區域在台東市以北到成功、長濱一帶，登陸的時間點可能落在週三中午前後。」

「中心登陸後預報資料大多有看到西半部雲嘉沿海一帶有背風副低壓重建取代的情況，因此預期大概週三傍晚左右可能在雲嘉一帶出海，然後繼續往福建沿岸靠近，深夜過後進入福建並逐漸減弱為熱帶性低氣壓。」

他接著指出，「依照現在的預報路徑，強降雨高風險區仍是集中在花東、嘉義以南到高屏、恆春半島一帶，降雨時間也可能很集中在週三這一天內發生，颱風中心登陸前上半天以花東地區為降雨熱區，中心登陸後過山，雲雨帶重建，下半天到晚間在嘉義以南地區降雨會明顯增多，有可能達到豪雨、大豪雨或以上等級。」

「至於雲林以北到大台北、宜蘭一帶降雨比較集中在山區，應該也會有局部大雨或豪雨等級的降雨。除了中心登陸前花東的迎風面降雨必定很大之外，颱風中心過山後雲雨帶的重建情況也不容小覷，嘉義以南地區務必要注意，整個降雨可能持續到週三深夜，週四（14日）凌晨過後降雨有機會逐漸的小下來，週四白天則是恢復到午後雷雨為主的天氣。」

吳聖宇表示，「由於颱風登陸前可能來到強度高峰，加上颱風環流小而集中，因此要特別提醒登陸點附近，尤其是台東、花蓮的朋友注意顯著強風發生的情況。到了週三下午到晚間，颱風中心過山後環流重整，嘉義以南地區開始有西南風到偏南風進來，風力也會明顯加大，強風的狀況同樣要持續到深夜，颱風進一步遠離後才會減小。

「北部、東北部的宜蘭、大台北、基隆北海岸到桃竹一帶受到東風繞山的影響，也會有一陣一陣的強陣風，雖然不像中心附近的風力那麼強，但也應該不會太無感。風力最小的地方可能落在苗栗以南到雲林以北的內陸地區，地形有機會有效的阻擋強風發生，這塊區域可能只有沿海的風力會比較大。週四颱風減弱離開，各地區的風力普遍都會明顯的減小下來。」

