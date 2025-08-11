澎湖「馬公童樂趴」公益之夜 逾百人共享歡笑

澎湖弱勢團體在休園日，在童樂趴盡情玩樂。（記者劉禹慶攝）

2025/08/11 18:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕刻正展開馬公夏日童樂趴，憑藉多元親子設施與完善安全規劃，吸引各地民眾熱情參與。已連續舉辦14天（8月11日休園），自開園至今，入園人次已突破1萬5千，顯示活動深受市民與遊客喜愛；而在活動熱潮中舉辦的「公益之夜」，更希望將這份歡樂分享給平日較少有機會參與的族群，讓城市的夏夜多一分溫暖與包容。

馬公市公所今（11）日特別安排「公益之夜」，由馬公市民代表會副主席、馬公扶輪社社長莊國輝以社長身分發起，邀請澎湖家扶中心主任陳玉如、社團法人澎湖縣慢飛天使服務協會總幹事向淑勤、天主教澎湖教區附設惠民啟智中心主任翁秀媚，以及馬公扶輪社多位社友與理事會成員共同參與，總計逾百人齊聚童樂趴園區。

請繼續往下閱讀...

市公所由主任秘書陳志謙、秘書蘇淑娟、文創課長張成浩暨各課室隊所主管代表接待，全程陪同並協助活動進行。下午5時起，參與人員入園就座後領取美食券與辨識手環，除水池區未開放外，其餘氣墊與大型機械遊具皆可自由體驗，免領排隊券。晚間7時起，園區另開放馬公市立幼兒園小朋友憑辨識手環入場，至晚間9時止。

莊國輝表示，公益之夜的構想，源於希望讓弱勢家庭與身心障礙兒童，在無經濟負擔的情況下同樣能享受園區設施與美食。他感謝馬公扶輪社社友與理事會成員的全力支持，使活動順利落實，也特別感謝市公所自活動構想到執行全程協助，文創課更在休園日加開專場，讓公益團體能夠包場暢玩。

馬公扶輪社長莊國輝，力促童樂趴公益之夜。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法