    生活

    好市多大漢板豆腐疑「縮水15％」 網兩派吵翻

    網友在社團發文說，盒內豆腐體積縮水約15％，水的占比都比豆腐還多，認為是偷工減料。（取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

    網友在社團發文說，盒內豆腐體積縮水約15％，水的占比都比豆腐還多，認為是偷工減料。（取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

    2025/08/11 21:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）販售商品五花八門，吸引許多民眾採購，但近日有網友發現，好市多販售的大漢板豆腐竟悄悄「瘦身15％體積」。照片曝光後，有網友質疑是否偷縮水，但有部分網友認為「廠商為了保護豆腐外觀不破，才讓體積縮小」；有的說要秤是否「淨重400公克」，若無，才能說「偷工減料」。

    網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，最近在好市多買了大漢板豆腐回家料理，沒想到回家卻發現，盒內的豆腐體積縮水約15％，水的占比都比豆腐還多，讓原PO不忍直呼，「近幾個月來，偷工減料愈來愈誇張」。

    貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「價格不變，體積變，搞瘦身運動而已」、「漲價和縮水，廠商會選縮水」、「這款豆腐我們每個禮拜都會買，照片那一塊真的比較小一點，不知道重量有沒少？」、「其實體積真的有縮小，以前割開要小心傷到豆腐，現在都不用擔心割到豆腐了」、「我在家樂福和全聯買這款，一樣都是縫隙很大」。

    另外，也有網友指出，「應該是看重量，不是體積吧？當然我認同體積縮水，觀感會不佳」、「這款本來就不會裝滿整盒呀，它是豆腐切好才放入，裡面放水可以確保豆腐不會破」、「板豆腐和嫩豆腐製法不同，所以有空隙」、「可能剛好沒切好！拿去退換貨就可以了」。

    針對原PO認為是「偷工減料」，網友說，「大漢板豆腐標示的規格是：淨重400公克，而非尺寸大小。若懷疑「偷工減料」，先量含盒子的重量，如果未達400公克，再來舉發，應該比較合理。」

    網友質疑，好市多熱賣的板豆腐疑似縮水，引起網友討論。圖為好市多。（資料照）

    網友質疑，好市多熱賣的板豆腐疑似縮水，引起網友討論。圖為好市多。（資料照）

