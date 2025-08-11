桃園平鎮兒22公園、新闢8米道路動工 打造全齡共享綠地新地標

桃園市平鎮區兒22公園動工及周邊道路新建工程完工示意圖。（工務局提供）

2025/08/11 18:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（11）日出席「平鎮區兒22公園暨周邊道路新建工程開工動土典禮」表示，兒22公園總面積約0.35公頃，雖屬中小型規模，卻承載地方居民、里長及民意代表的高度期待，工程預計明年5月完工，緊鄰公園的一條8米寬新闢道路同步施工，預計今年10月完工，屆時道路與公園相互串聯，可為平鎮鄉親帶來更舒適宜居的生活空間。

工務局副局長潘子儀表示，平鎮兒22公園以自然生態導向與友善空間設計為核心，透過多樣化植栽營造四季分明的自然氛圍，綠地設計順應地形地貌，保留自然紋理並維持生態平衡，形塑具在地特色的開放空間。園區規劃兼具安全性與包容性的兒童遊戲場，並整合周邊通學動線，設置安全便捷的人行系統，提升孩童上下學的便利與安全，打造全齡共享、生活友善的社區綠地。

此工程另配合山豐國小及其附設幼兒園需求，一併納入整修既有校園圍牆、順平幼兒園出入口及基地高差等設施，並將預留設置YouBike公共自行車租賃區位，以完善通學及社區微型交通機能。

此外，本案一併開闢平鎮區山豐國小旁的兒22公園北側8米都市計畫道路，以銜接學園街及東豐路100巷，提升周遭交通機能及效率，計畫道路長度約125公尺，設計方案採雙向車道配置銜接既有道路。未來併同山峰自辦重劃區範圍內學園街68巷至64巷拓寬工程完工後，有效強化基地出入動線與兒22公園場域整體可及性。

包括平鎮區長蕭巧如、教育局專委鄭卉玶、山豐國小校長陳旻旭、市議員舒翠玲、王珮毓等人均出席活動。

桃園市長張善政（前左4）等人出席平鎮區兒22公園暨周邊道路新建工程動工。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右5）等人出席平鎮區兒22公園暨周邊道路新建工程動工。（記者李容萍攝）

