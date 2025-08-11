二手iPhone竟內建「魔芋爽」？賣家反控遭設局 發燒文飆67萬次點閱

2025/08/11 23:16

網友在臉書社團購買到的二手機，驚見機身內部塞滿「魔芋爽」。（圖截自臉書社團「二手手機買賣交易網」）

〔即時新聞／綜合報導〕網友發文爆料，透過臉書社團購得二手iPhone，回家後發現手機不斷重啟，送修檢查發現機身被塞入「魔芋爽」，懷疑遭詐騙。不過賣家發文反駁，當天交易在特斯拉車內進行，有行車記錄器完整錄影與錄音自證清白；並反控對方自稱具備維修經驗，卻未當場察覺異常，懷疑對方刻意抹黑。雙方各執一詞，真相仍待釐清。另該文在threads熱燒，短短6小時累積67萬次瀏覽。

遭指控的賣家「金正恩」發文反駁，指控對方惡意抹黑。（圖截自臉書社團「二手IPhone交易買賣團（限賣Apple產品）」）

網友今在臉書社團「二手手機買賣交易網」（臉書連結已失效）發文爆料，昨透過社團向一名暱稱為「金正恩」的賣家購買一隻二手iPhone 13 Pro Max，雙方當天晚間完成面交；不料他回家開機後，手機卻不斷重啟。原PO聯繫賣家時對方態度惡劣，甚至回嗆「去警察局提告沒差」，讓他懷疑對方早已習慣被人提告，完全沒有學過教訓。

直到今日，原PO說，將手機送至維修店檢查後發現，機體內部有嚴重的海水侵蝕痕跡，且內部竟被塞滿「魔芋爽」小零食，就連電池也非原廠規格，根本與原機型不符。他氣憤指出，強烈懷疑該賣家過去已詐騙過多名無辜買家，並提醒，此人曾用過「金正恩」、「維尼習」等名稱。請網友務必提高警覺，小心防範，避免再有人受害。

不過事件發酵後，遭指控的賣家在臉書社團「二手IPhone交易買賣團（限賣Apple產品）」發文反駁，自己每天在社團發文販售手機，交易紀錄公開透明，平時也常有人主動約面交，不可能做出如此荒謬行為。賣家也還原當時情況，由於當天下雨，對方原本打算在雨中測試手機，他主動提醒「不要讓手機淋雨」，並請對方上車測試，買家確認手機功能無誤後才付款交機。

賣家也指出，與對方交談中，買家自稱具備基本拆裝與維修能力，還希望未來能收購更多瑕疵機來轉售。對於事後聲稱手機內有異物與非原廠電池，賣家質疑對方若真具備維修背景，應該當下就能察覺手機重量異常或聞出異味，不應隔天才送檢。他質疑，買家在通話中揚言提告後消失一整晚，隔日才公布檢測結果，懷疑是對方自行更改手機內部後企圖抹黑。

賣家進一步表示，對方在發文爆料前多次檢舉其商品，導致他的Marketplace帳號遭封鎖，無法在第一時間對外澄清。不過他指出，當天交易全程皆在特斯拉車內進行，車內鏡頭與行車記錄器均有錄音與錄影，將整理好後公開相關畫面作為證據。他也強調，目前已著手蒐證準備提告，並直言「現在不用等你告我，輪到我來告你了」。

