嘉義縣2處滯洪池受損光電未清完 環境部各加罰200萬

環境管理署署長顏旭明表示，在清運截止期限前未完成清運的共有3場，分別是位在嘉義縣義竹新庄、荷苞嶼，還有嘉義縣的墘滯洪池光電案場，之前已各罰1百萬元，其中新庄、荷苞嶼案場瑛昨天就要全部清運完畢，但仍未完成，已再各加罰2百萬元。（記者楊媛婷攝）

2025/08/11 18:47

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災導致南部光電場部分受損，環境部今（11日）表示，位在嘉義縣義竹鄉新庄、荷苞嶼滯洪池的光電場預計昨天就應清理完畢，但仍各有10卡車的廢棄光電板未清運，已各再加罰200萬元，若後續未改善，將持續加重處罰。

環境部今說明丹娜絲風災後，為加速清理石綿瓦等廢棄物，將啟動4大行動應對，包含建置石綿瓦地圖、無人機盤查與地面驗證、合格專業清運、強化稽查與處罰等。

針對外界關注的受損光電板清理部分，環境管理署署長顏旭明表示，災後迄今共巡檢25場，嚴重受損的光電案場有8場，在8月1日的清運截止期限前未完成清運的共有3場，分別是位在嘉義縣新庄、荷苞嶼，還有嘉義縣溪墘滯洪池，日前已各開罰1百萬元。

顏旭明表示，新庄、荷苞嶼案場延長清理期限到8月10日，理應昨日就要清除完畢，但現場稽核後還有各約10卡車的廢棄光電板，將再各罰2百萬元、總計4百萬元，溪墘滯洪池的光電板預定最晚14日需清理完畢，若未完成清理，也將同樣開罰廠商2百萬元。

目前清除後的損壞光電板都放在暫存場，之前外界質疑該暫存場有紅色不明液體，擔憂汙染，顏旭明表示，經現場查核，堆置物大部分是廢光電設施塑膠浮具，操作過程及暫存場並未發現有紅色水流出，另檢驗紅色水窪酸鹼值為6.79，推測可能是暫存場出入口鋪設的鐵板車道生鏽，為求慎重，已採樣送驗，18日前就會公布檢驗結果。

