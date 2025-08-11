防颱超前部署 台南仁德溝渠築擋水牆、新化備妥沙包抽水機

台南市仁德區公所在三爺溪畔的排水溝渠前築起擋水牆，做好防災準備。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/11 18:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區因轄內有3大河川流經，地勢較為低窪，「楊柳」颱風進逼，公所今天下午在三爺溪畔的中山高交流道旁結合沙包，以及簡易防汛板等築起1道擋水牆，超前部署，主要是當地「0802豪雨」期間，溝渠難以宣洩，道路有溢淹，雖然車輛仍可通行，但先做好必要的保護措施，避免影響沿途店家與住戶。

仁德區本月2日豪雨期間，中山路642號前有積水，公所勘查，因現場地勢較低，緊鄰的三爺溪水位暴漲時，溝渠難以宣洩而溢淹，災情雖在可控範圍內，但畢竟對車輛通行造成不便，因此提早部署，以沙包與防汛板築起擋水牆。

請繼續往下閱讀...

公所人員今下午到642號巷弄前堆築擋水牆，仁德區長黃素美指出，主要在於設置屏障，避免溝渠一旦溢淹，就直接漫流路面，減緩可能造成的災情。

仁德區有二仁溪、三爺溪、港尾溝溪等河川流經，沿岸地勢低窪，黃素美說，0802豪雨時轄內並無嚴重災情，但面對楊柳進逼，不能大意，依照往例，公所庫房內調集逾7000個沙包，讓民眾登記、領取，做好防颱準備。

黃素美表示，轄內各抽水機組在今天也完成油料準備、運轉測試等工作，確保一切正常，颱風期間可以有效發揮防汛功能。

至於有虎頭溪等河川流經的新化，因應楊柳來襲，公所也準備了約7700個沙包，布設在5個據點，提供民眾提領，加強防災。

另外，新化公所還提供88片擋板，放置到容易積淹的鄰里，隨時取用；區長李義隆強調，各抽水機也都完成檢查，一切就緒，全面「備戰」。

新化區長李義隆（中）視察轄內各抽水機組，了解防汛整備狀況。（新化區公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法