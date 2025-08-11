楊柳颱風逼近 台南大內塌陷路面先封鎖待復建

台南大內蒙正地區一處寺廟入口的道路因日前豪雨沖刷路基流失，開挖搶修後發現暗管損壞嚴重。（記者劉婉君攝）

2025/08/11 18:12

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市大內區內江里蒙正聚落一座寺廟前的道路，因日前豪雨造成地基掏空，路面塌陷，大內區公所雖已展開搶險工程，但開挖後發現早期的磚造暗管損壞嚴重，且目前野溪水流太大，難以搶修。面對楊柳颱風可能襲台，現場先拉起封鎖線，待氣候穩定再提報災後復建工程改善。

當地民眾反映，日前豪雨在大內區12小時降下超過300亳米的雨量，蒙正一處寺廟入口旁的道路崩塌，路面出現一個大洞，目前因搶修工程尚未完成，現場以封鎖線管制，坑洞底部可看到損壞的磚造結構及不斷流動的水流。

請繼續往下閱讀...

大內區長陳俊達表示，該處為2道野溪匯流，磚造暗管初步推測已有3、40年歷史，因暗管損壞嚴重，目前水流太大，經請水利工程相關人員會勘後，考量現場並不會影響到公眾通行，在做好相關安全維護後，目前也同步進行測量設計，將等楊柳颱風過後，邊坡穩定，再爭取災後復建經費改善。

而因應楊柳颱風可能襲台，陳俊達今（11）日也巡查區內的移動式抽水機，確保必要時可以正常運作。

搶修工程開挖後發現磚造暗管損壞嚴重，且野溪水流大，須提報災後復原。（記者劉婉君攝）

因應楊柳颱風可能襲台，大內區長陳俊達（右）檢視移動式抽水機。（記者劉婉君攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法