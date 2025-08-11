為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風進逼 國海院：善用GoOcean平台掌握海象風險

    國海院GoOcean平台顯示颱風路徑。（國海院提供）

    2025/08/11 18:11

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕中央氣象署最新預測颱風「楊柳」將在13日接近台灣，海洋委員會國家海洋研究院今（11）日呼籲，颱風及其影響期間，務必避免進行任何海洋遊憩活動，並善用GoOcean海洋遊憩風險資訊平台，及早掌握風險資訊。

    國家海洋研究院指出，「楊柳」有直接登陸、通過台灣的機率，氣象署不排除在12日發布颱風警報；受其外圍環流影響，沿海地區將出現長浪、強風與表面海流加劇等情況，海象變化劇烈，恐對水域活動安全造成嚴重威脅。

    國海院表示，GoOcean平台提供全台主要海域的即時海氣象與水文資料，包括風速風向、波浪高度與週期、海流方向與流速等，同時結合紅黃綠燈式針對五項海洋遊憩運動進行風險分級，讓民眾能快速判斷該地區是否適合下水活動。

    國家海洋研究院提醒，颱風期間常出現長浪警戒與浪況紛亂的情形，即使天氣看似晴朗，近岸仍可能出現不可預期的大浪與離岸流，對戲水、衝浪、潛水及划行等活動造成重大危害，即便具備專業水上運動經驗，也建議不在颱風影響期間進行任何海域活動。

    民眾可透過GoOcean平台，利用網址https://goocean.namr.gov.tw， 或者在App Store 與 Google Play 搜尋「GoOcean」下載行動裝置APP，查詢紅黃綠燈風險指標，搭配即時與預報資料，作為從事海洋遊憩活動的判斷依據。

