    漁村子弟揚帆築夢 林園2國中生挑戰全運會雷射4.7型帆船賽

    暑假期間，汕尾漁港經常帆影點點。（記者洪臣宏攝）

    暑假期間，汕尾漁港經常帆影點點。（記者洪臣宏攝）

    2025/08/11 18:47

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區汕尾漁港暑假期間帆影點點，成為當地特殊風景，原來是汕尾國小風帆船隊正秣馬厲兵，其中黃淞騏、許舒涵將進軍全國運動會雷射4.7型帆船賽，高雄最南端漁村小孩，即將站上全國競技舞台，也為自己爭取進入雄中體育班門票。

    汕尾國小風帆船隊七年前成軍，以汕尾漁港為訓練基地，暑假則舉辦風帆船夏令營，汕尾漁港水面上常可見風帆船、獨木舟及學生身影。不過，今年有林園中學國中部三年級黃淞騏、二年級許舒涵參加九月間全國運動會高雄帆船IlCA4.7男女子組賽，別具意義。

    教練許瑞真曾於2021年帶隊角逐全運會，當時該校風帆船隊才成立兩年多，成績差強人意，如今該支隊伍南征北討，逐漸打響名號，黃淞騏、許舒涵在國內外比賽「穿金戴銀」，再度取得代表高雄市參加全運會資格。

    許瑞真相當重視這次機會，九月初將帶黃、許兩人前往澎湖移地訓練，她說，全運會風帆船比賽在澎湖舉行，想讓他們先熟悉比賽水域及東北季風。

    她表示，純樸漁村小朋友要站上全國性舞台不容易，除了希望能被看見努力，同時期勉至少能闖進前八強，就可以進入雄中體育班，追逐自己的夢想。

