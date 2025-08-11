與護國神山產業鏈連結 暨大新設智慧半導體及綠色科技碩士學程

暨大「智慧半導體及綠色科技碩士學程」，準備各型半導體設備，以作為人才的技術訓練。（暨大提供）

2025/08/11 17:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕由台積電領頭的半導體產業鏈，需要大批人才，國立暨南國際大學獲教育部核准，明年度將新設立「智慧半導體及綠色科技國際碩士學位學程」，上課採全英語授課，學校鼓勵參與跨國雙聯學制、國際學術交流與海外實習，以培養全球化的溝通與協作能力。

暨大表示，該學程整合校內電機、資工、應用化學、土木、應用材料與光學工程學系等5系所學術資源及師資，該學程設立將有效緩解台灣高科技產業的人才短缺問題，並加速產業創新與轉型。而學程的課程內容，以前瞻半導體專業科技與應用、人工智慧科技與應用、綠色永續科技與應用等三大主軸。

請繼續往下閱讀...

在「前瞻半導體專業科技與應用」部分，學程將涵蓋IC設計、高效能半導體製程與材料研發，以符合經濟部推動半導體、IC設計及智慧科技的人才需求。「人工智慧科技與應用」則著重於AI、機器學習、大數據分析與機器人技術；「綠色永續科技與應用」領域，學程將深入探討工程淨零永續與綠色能源等技術，積極培養透過創新科技響應國家減碳與生態保護政策的人才。

暨大「智慧半導體及綠色科技碩士學程」，提供晶圓製造專業技術與知識應用。（暨大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法