竹塹七夕成年禮8/29登場 古禮結合星空演唱會

民間信仰中祭拜「七娘媽」，祈求孩童平安成長的信仰儀式，至今仍深植人心。（記者蔡彰盛攝）

2025/08/11 17:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕由新竹市政府、竹蓮寺與竹蓮文化基金會聯合主辦的2025「竹塹七夕成年禮」，將在七夕當天（8月29日，農曆七月初七）登場，今年成年禮以《星願啟航》為主題意象，象徵著年滿十六歲的青少年點亮人生星願，巧妙融合傳統古禮與現代潮流，規劃一系列從早到晚的豐富活動，讓青年朋友們在七夕留下一段兼具文化深度與青春熱血的難忘回憶！

市府表示，今年成年禮以《星願啟航》為主題，寓意為青年們懷抱夢想、點亮心中的星願，準備啟程邁向人生全新階段。活動上午引導即將成年的學子們完成莊嚴的「做十六」儀式，夜晚的「星空演唱會」，邀請到超人氣團體玖壹壹、怕胖團、楊淨宇、Hot Star等超強卡司，打造專屬青年的年度盛事！

竹蓮寺表示，今年成年禮活動將依循傳統古禮進行，安排青少年匍匐輭過神轎腳、由長輩協助脫絭，象徵正式邁入成人階段，開始承擔對自己與社會的責任。整體儀式融合宗教信仰、文化傳承與家庭參與等元素，讓青年以莊嚴的態度迎接人生重要轉捩點，也讓家長與社會一同見證這份源遠流長的傳統與溫度。

竹蓮文化基金會表示，七夕除了有牛郎織女的浪漫傳說，也是傳統中極具意涵的民俗節日，特別是民間信仰中祭拜「七娘媽」，祈求孩童平安成長的信仰儀式，至今仍深植人心。去年竹蓮文化基金會於成年禮首度辦理「七娘亭DIY手作體驗」，活動大獲好評。今年特別擴大推出「七夕・心靈手巧」系列課程，包括由新興糊紙文化團隊指導製作「七娘媽亭糊紙」、以祈福為主題的「福符剪紙藝術」，以及與在地品牌合作的「圓仔花刺繡相框」、「雞冠花鉤針編織」等課程，期望透過親手實作的形式，讓傳統技藝能在體驗中自然傳承。報名網址: https://www.beclass.com/rid=3050061687e0b750a7b2

