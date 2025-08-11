楊柳接近中！北市8/13大稻埕煙火是否取消待評估

蔣萬安主持防颱整備會議。（記者董冠怡攝）

2025/08/11 17:40

〔記者董冠怡／台北報導〕中央氣象署表示，楊柳颱風現以每小時23公里的速度向西前進，台北市長蔣萬安今天下午前往台北市災害應變中心，聽取防颱整備會議，並指示颱風預估週三對台北市影響較大，正值大稻埕夏日節施放煙火日，市府觀光傳播局應及早告知民眾活動照常或取消。觀傳局補充，將於12日中午前評估取消與否並回報，最後由府級長官決定，另透過多元管道知會民眾結果。

台大天氣團隊表示，截至下午2點，輕颱楊柳暴風半徑120公里，過去2天受到乾空氣的抑制、垂直風切較大，壓制其發展，但仍「頑強存活」，未來垂直風切有逐漸減小的趨勢，預計今天至明天開始增強為中颱下限，暴風半徑擴大至150公里。

台大天氣團隊指出，依據中央氣象署預報，颱風將於台東成功附近登陸，暴風圈接觸台北市機會較低約3成，但仍需留意未來路徑是否出現北偏的情況，如有，那對台北市的影響就會較大。受到外圍環流影響，雨勢約為大雨等級，這次主要影響為風力災害。

目前預估降雨最大會在13日（週三）白天，台北市區20至40毫米、陽明山區30至60毫米；平地可能有8至9級陣風、山區10至11級。倘若颱風北偏，平地陣風可能會再往上加一級。

蔣萬安裁示，除了基礎防颱措施，颱風可能導致菜價波動，加上中南部因豪雨災情，產地嚴重農損，要求密切間控，適時啟動平穩物價機制。此外，楊柳對北市影響較大落在週三，責成觀傳局及早評估因應，不論照常舉行或取消，都要盡早發布資訊；停班課、疏散門啟閉、市區紅線停車等，也需及早因應，並與鄰近縣市保持聯繫。

