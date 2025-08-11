為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中二中停電故障未排除 8/12再停課1天

    台中二中因電力故障原因未排除，宣佈明再進課一天。（圖：擷自中二中網頁）

    台中二中因電力故障原因未排除，宣佈明再進課一天。（圖：擷自中二中網頁）

    2025/08/11 17:38

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中二中今日凌晨跳電，200名住宿生被緊急安排到體育館休息，因備用發電機啟動發生巨響，學生一度以為「爆炸」，校方今緊急宣布暑輔及重修停課一天，經一日全面檢修後，電力設備故障原因尚無法完全排除，校方下午宣佈，基於安全考量，暑期輔導與重補修明日（8月12日）再停課一天，以維護全校師生之安全。

    台中二中今日凌晨1點多傳跳電，因學校已開始暑輔，當時校內有200名住宿學生，跳電後不少學生第一時間聽到巨大聲響，還有人誤以為有爆炸趕緊到戶外避難，今早因尚未能復電，校方上午6點多緊急公告今日暑輔及重修停課一天。

    校方指出，學校位於宿舍地下室的電力系統凌晨跳電，跳電後備用發電機啟動，因重新啟動發出巨響，讓部分住宿生誤解聲響來源，因備用發電機僅能供應基本的照明等，校方安排住宿學生到有獨立發電系統的體育館休息，經電力人員巡檢，認為疑有小動物造成跳電，因至上午尚未能恢復正常供電，基於安全考量，決定全面檢修電力系統，才停課一天，至於住宿生，也連繫家長接回。

    校方今日檢修電力設備雖一度復電，但未能完全排除故障情況，校方下午再度公告，經全面檢修後，故障原因尚無法完全排除，基於安全之考量，暑期輔導與重補修擬於明日（8月12日）再停課一天，以維護全校師生之安全。

    今日因有部分學生已到學校才發現今天停課又要折返回家引發怨言，校方除在學校網頁緊急公告停課訊息外，也透過群組通知老師並轉告各班學生，也請學生留意公告訊息。

