藍白主席合體開講 國民黨8/14高雄辦重啟核三政策說明會

國民黨將於14日晚間，在高雄市黨部6樓舉辦「823公投重啟核三政策說明會-南部場」。（國民黨高市黨部提供）

2025/08/11 17:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕藍白合體，國民黨將於本週四（14日）晚間，在高雄舉辦「823公投重啟核三政策說明會-南部場」，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌將同台開講，向民眾訴求「核三投同意，電價更美麗！」

國民黨高雄市黨部表示，重啟核三公投將於8月23日舉行，由黨中央主辦、市黨部承辦的「823公投重啟核三政策說明會-南部場」，訂於本週四晚間6點半在高雄市黨部6樓禮堂登場。

說明會將由國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌合體開講，針對核能政策、電力穩定、民生用電成本、國際能源趨勢等議題進行說明；立委柯志恩、許宇甄、陳菁徽、林倩綺及蘇清泉等人，也將出席宣講，提供多元觀點，向南部鄉親面對面溝通與說明。

市黨部強調，面對世界能源變遷與挑戰，英美歐盟等各國都不斷提醒，絕不能放棄核能，國民黨全力支持核三廠延役，讓台灣的能源與國家安全受到基本保障。說明會希望透過公開透明的溝通平台，協助民眾全面了解「重啟核三」的政策內容與影響層面，歡迎市民參與。

