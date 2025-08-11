為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風來襲 屏東水溝清淤列重點

    楊柳颱風來襲前，水溝清理成防颱重點（屏東市公所提供）

    楊柳颱風來襲前，水溝清理成防颱重點（屏東市公所提供）

    2025/08/11 17:36

    〔記者葉永騫／屏東報導〕楊柳颱風直撲台灣而來，由於8月上旬的西南氣流帶來中南部大淹水的重大災情，水溝的清理成了防颱的重點，屏東市清潔隊近日就忙翻了，除了早已排定清理水溝的地點外，也會臨時增加工作量，強化防颱的工作，屏東市瑞光里長盧逸洋表示，村里水溝通不通，村里長也要負責任，如果定時清理，就能讓淹水減到最低。

    上個星期西南氣流帶來豪大雨，造成中南部成了水鄉澤國，屏東縣也因為雨勢太大，不少山區發生土石坍方，三地鄉全部各部落的道路受損嚴重，各地對於發生淹水進行檢討，有人認為水溝沒有定期清理容易造成排水不良及積水，災後還有政治人物帶著工具清水溝，讓民眾印象深刻，這次楊柳颱風直接朝著台灣而來，是否又是風強雨大，也讓民眾相當關心，連日來不少村里長紛紛要求清潔隊加快疏通排水溝的作業和效率，除了既定行程外，也加碼清理其他地點。

    屏東市清潔隊長陳室源表示，屏東市的水溝清理都有排定時間，每年各水溝至少會清理一次，油污比較嚴重的地段一年可能清理二到三次，颱風來襲以前會加強清理的工作，以達到市長周佳琪要求的路平、燈亮、水溝通的基本施政，將淹水區域降到最低。

    瑞光里長盧逸洋認為，村里長最了解地方的淹水情況，有問題會請求改善，而清理水溝是最基本的要求，只要地方有認真，淹水的機會就會降低。

