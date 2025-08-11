為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台大醫院雲林分院規劃「長照教學大樓」 北港武德宮慨捐1千萬

    台大雲林分院規劃在斗六院區對面5000坪土地興建「長照教學大樓」，目前計畫進行可行性評估中。（台大雲林分院提供）

    台大雲林分院規劃在斗六院區對面5000坪土地興建「長照教學大樓」，目前計畫進行可行性評估中。（台大雲林分院提供）

    2025/08/11 17:27

    〔記者李文德／雲林報導〕為提供鄉親完善的長期照護資源，台大醫院雲林分院規劃在斗六建置一座整合智慧科技與教學研究的「長照教學大樓」，預計將斥資約24億元。院長馬惠明表示，目前進入計畫可行性評估中，力拚今年底核定、明年動工。另北港武德宮大手筆捐贈1千萬元，作為興建大樓經費之用，馬惠明今也到武德宮致謝。

    根據內政部戶政司資料統計，雲林縣目前老年人口比例21.45％，已進入超高齡社會，位居全台第6老縣市。台大雲林分院與縣府合作，規劃在斗六院區對面停車場近5000坪土地規劃「長照教學大樓」。

    馬惠明指出，大樓規畫地下2層、地上7層建築物，設200床住宿式長照床位，將有國衛院、雲科大等單位會進駐，針對長照教學進行教學研究。另建物也將作為台大學士後護理系的教學空間，更培育縣內長照人才教學實習場域。

    馬惠明表示，除大樓工程外，將新建6層樓立體停車場，逾600席停車位，屆時亦可解決斗六停車困難問題，目前兩工程興建總經費粗估約24億元，已進入可行性評估，將力拚年底前核定，明年動工，預計3年完成工程，同時積極向中央爭取建設經費。

    另北港武德宮得知院方規劃長照教學大樓，決定捐贈1000萬元，用於大樓的興建與營運，馬惠明今下午到武德宮頒發感謝獎牌，由武德宮主委林安樂代表受贈。

    林安樂表示，希望這筆捐款不僅能為偏鄉醫療及長照服務注入助力，也盼信仰與醫療兩大志業，能為在地長者築起關懷與守護的屏障。

    北港武德宮捐贈一千萬元給台大醫院雲林分院做為「長照教學大樓」工程經費，雲林分院院長馬惠明（右）致贈感謝狀給主委林安樂（左）。（記者李文德攝）

    北港武德宮捐贈一千萬元給台大醫院雲林分院做為「長照教學大樓」工程經費，雲林分院院長馬惠明（右）致贈感謝狀給主委林安樂（左）。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播