台大醫院雲林分院規劃「長照教學大樓」 北港武德宮慨捐1千萬

台大雲林分院規劃在斗六院區對面5000坪土地興建「長照教學大樓」，目前計畫進行可行性評估中。（台大雲林分院提供）

2025/08/11 17:27

〔記者李文德／雲林報導〕為提供鄉親完善的長期照護資源，台大醫院雲林分院規劃在斗六建置一座整合智慧科技與教學研究的「長照教學大樓」，預計將斥資約24億元。院長馬惠明表示，目前進入計畫可行性評估中，力拚今年底核定、明年動工。另北港武德宮大手筆捐贈1千萬元，作為興建大樓經費之用，馬惠明今也到武德宮致謝。

根據內政部戶政司資料統計，雲林縣目前老年人口比例21.45％，已進入超高齡社會，位居全台第6老縣市。台大雲林分院與縣府合作，規劃在斗六院區對面停車場近5000坪土地規劃「長照教學大樓」。

馬惠明指出，大樓規畫地下2層、地上7層建築物，設200床住宿式長照床位，將有國衛院、雲科大等單位會進駐，針對長照教學進行教學研究。另建物也將作為台大學士後護理系的教學空間，更培育縣內長照人才教學實習場域。

馬惠明表示，除大樓工程外，將新建6層樓立體停車場，逾600席停車位，屆時亦可解決斗六停車困難問題，目前兩工程興建總經費粗估約24億元，已進入可行性評估，將力拚年底前核定，明年動工，預計3年完成工程，同時積極向中央爭取建設經費。

另北港武德宮得知院方規劃長照教學大樓，決定捐贈1000萬元，用於大樓的興建與營運，馬惠明今下午到武德宮頒發感謝獎牌，由武德宮主委林安樂代表受贈。

林安樂表示，希望這筆捐款不僅能為偏鄉醫療及長照服務注入助力，也盼信仰與醫療兩大志業，能為在地長者築起關懷與守護的屏障。

北港武德宮捐贈一千萬元給台大醫院雲林分院做為「長照教學大樓」工程經費，雲林分院院長馬惠明（右）致贈感謝狀給主委林安樂（左）。（記者李文德攝）

