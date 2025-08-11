花東境外獎助包機衝43架次 吸引逾5600國際客創6千萬效益

今年截至7月底，花東獎助包機累計43架次，吸引逾5600名國際旅客，創造超過6000萬元經濟效益。台東機場託運行李旅客示意圖。（記者蔡昀容攝）

2025/08/11 17:18

〔記者蔡昀容／台北報導〕為吸引國際客到東部，交通部觀光署推動「花東永續旅遊境外包機計畫」，今年截至7月底已獎助43架次包機，吸引逾5600名國際旅客，創造超過6000萬元經濟效益。

觀光署為培養花東國際航線運能及拓展國際客源市場，2017年起推動該計畫，由觀光發展基金及花東地區永續發展基金支應，獎助從台灣以外無定期航班機場飛至花東地區機場的包機，獎助對象為經營國際包機的航空公司或送客來台的旅行業者。

每架次入境包機旅客超過50人以上，即達獎助門檻，依出發地區可獲28.5萬至38.5萬元不等獎助，客座率逾五成者，超過部分每位另補助600元；跨日留宿花東一夜以上者，得再依地區額度增加一成補助；入境包機旅客計算僅限「非我國籍旅客」，本國旅客不納入計算。

不過，疫情後國際旅遊復甦緩慢，加上航空公司機隊重整、油價與人力成本上漲，2023年花東包機僅4架次。2024年又遇0403花蓮地震及颱風衝擊，國際客赴花東意願下降，觀光署於7月至12月加碼獎助，全年包機數增至16架，並促成香港快運自去年12月開航「香港─花蓮」每週4班定期包機。

觀光署表示，2025年截至7月底，來自香港、越南、泰國的獎助包機已累計43架次，國際來台客超過5600人次。以去年度國際旅客日均消費182美元、停留兩夜估算，觀光署預估帶動超過6000萬元經濟效益，其中香港定期航班是成長關鍵。未來將持續檢討獎助機制，並結合地方政府、公協會及業者，加強國際宣傳與在地觀光推廣。

