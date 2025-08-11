屏東「恆春旅遊購GO節」抽獎到8月底 還有一部休旅車等待幸運兒

「恆春旅遊購GO節」從4月舉行到8月，共準備5部休旅車，每月抽出1部，目前已送出4部。（資料照，記者羅欣貞攝）

2025/08/11 17:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接恆春建城150週年，屏東縣政府與屏南旅宿業者合作推出的「恆春旅遊購GO節」將舉辦至本（8）月31日，每月抽出的最大獎休旅車，目前已經抽出4部，還有最後一部等待送給8月入住恆春半島的幸運兒。

「恆春旅遊購GO節」於4月至8月舉行，民眾入住恆春半島包括，枋山、獅子、車城、恆春、滿州、牡丹等6鄉鎮的合作店家，取得發票或活動專屬收據，上官網登錄憑證，就有機會抽中豐富大獎，每月抽出汽車、洗脫烘衣機、洗碗機、75吋電視、電子衣櫥、按摩椅各1台，還有黃金、掃地機器人等獎項，4月入住5月抽獎、5月入住6月抽獎，以此類推，目前已經送出4部HRV休旅車。

屏東縣政府交旅處表示，「恆春旅遊購GO節」可串聯多項夏季特色活動深度玩，「屏東超遊感－Real Pingtung輕旅行」，帶領遊客看見屏東山海的3D立體之美、8月16日至17日在鵝鑾鼻有霸佔星星音樂會、至8月底還有墾丁雙層巴士活動「2025星夜南方行」等，從山到海、從文化到星空，歡迎民眾把握本月機會，來恆春半島感受豐富的旅遊體驗。

