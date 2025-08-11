楊柳颱風步步逼台 南橫5路段施工管制

楊柳颱風步步逼台，高雄南橫山區台20線、台29線共有5個路段施工管制。（公路局南分局提供）

2025/08/11 16:58

〔記者蘇福男／高雄報導〕楊柳颱風步步逼台，高雄南橫山區台20線、台29線共有5個路段施工管制，明霸克路橋今明2天將增加2個時段疏散撤離，公路局甲仙工務段表示，上述各路段交通管制時間不同，且均只限定當地居民及搶修廠商、運送物資等通行，但要注意車輛噸數。

公路局甲仙工務段表示，5個施工管制路段包括台20線勝境橋、明霸克露橋、梅山口至向陽路段、台29線那瑪夏至五里埔、三明火路段，其中，接近桃源區公所的台20線88k+540（勝境橋）今日起開放時段為上午5點至晚上9點，限制3.5噸以下車輛，禁止甲乙類大客車及公車通過；台20線勤和至復興路段（92k-99k）明霸克露橋，今明2天增開時段疏散，限制1.2噸以下車輛，開放時段上午7點至8點、10點至10點半、12點至下午1點、下午3點至3點半、5點至6點。

南橫公路梅山口至向陽路段（台20臨105線）往台東路段，限制5噸車輛進出，開放時段為上午8點至8點半、12點至12點半、下午2點至2點半。

另那瑪夏至五里埔（台29臨11線0K至12K）開放時段為上午5點半至晚上9點，無限制噸數，台29線三明火路段（4k+300至4k+800）開放時段上午9點至9點15分、10點至10點15分、11點至11點15分、12點至下午1點、1點至2點15分、3點至3點15分、4點至4點15分，5點至隔日上午8點10分；公路局表示，三明火路段禁止甲乙類大客車和公車通行，且限制5噸以下小型車。

