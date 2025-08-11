為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風逼近東台灣 花蓮文旦未熟不搶收

    花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦產區目前正處於結果成熟期。（民眾提供）

    2025/08/11 16:50

    〔記者王錦義／花蓮報導〕楊柳颱風預計13日開始影響台灣，有可能登陸花東地區，花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦產區目前正處於結果成熟期。不過，由於今年農曆有閏六月，10月6日中秋節才登場，文旦還需要2周才會成熟，因此農友決定不搶收，希望颱風不要帶來太多災情。

    根據中央氣象署預估，楊柳颱風路徑不斷往南修正，可能在48小時內逼近東部陸地；而今年農曆多一個月，傳統文旦採收節氣白露為9月7日，因此文旦現在都還沒成熟。瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，文旦還要大概2周的時間才會成熟，如果颱風從秀姑巒溪直接登陸，災情可能很嚴重，會有許多落果，大家只能祈求老天爺讓颱風遠離台灣。目前沒聽說瑞穗有農友搶收，原因除了果實不成熟，臨時找工人也找不到。

    瑞穗文旦柚產量占全台約四分之一，黃盛皇說，一旦文旦落果，不只是當地農民受災，甚至可能影響全台文旦供應。目前結果期間，如果颱風登陸，最怕風速超過10級，就會出現大量落果。這次氣象預報颱風可能達到中颱，風速上看14級，強風一吹容易落果，對文旦農友來說是很大的威脅。

    熱門推播