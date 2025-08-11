為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北車「借錢哥」再現？自稱遺失錢包急返鄉 得手1200後消失了

    女大生發文分享，在北車高鐵售票機遇到一名自稱錢包遺失、急需返鄉的陌生男子，出於善意借錢給對方卻遲遲未獲聯繫，示意圖。（資料照）

    女大生發文分享，在北車高鐵售票機遇到一名自稱錢包遺失、急需返鄉的陌生男子，出於善意借錢給對方卻遲遲未獲聯繫，示意圖。（資料照）

    2025/08/11 20:21

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北車站又見借錢哥？一名女大生發文分享，在台北車站高鐵售票機遇到一名自稱錢包遺失、急需返鄉的陌生男子，出於善意借出1200元後卻遲遲未獲聯繫，尋求網友能幫忙找人。

    網友昨日在Dcard發文分享，8日晚間約8點半，在台北車站高鐵售票機購買自由座車票準備返家時，遇到一名陌生男子自稱錢包遺失，急需搭車南下至左營，向她借錢。原PO見對方神情焦急、態度誠懇，最終借出1200元現金，對方也承諾事後會聯繫償還，並向她索取手機號碼。

    不過事隔兩天，原PO並未接獲任何未知來電或簡訊。她透露，這筆金額對大學生來說也不是一筆小數目，她相信對方只是忘記聯繫或另有原因，並希望透過社群力量協助擴散訊息，盡快找回對方。同時，她也在文末描述男子外貌特徵，盼有網友能協助提供相關線索。

    貼文一出，許多網友直言原PO恐怕是遇上詐騙，「99％是碰到騙子，現在都手機匯款，明明可以即時手機匯款」、「八成是詐騙，北車那邊超級多」、「能體會你想幫助人的心情，但下次遇到不論如何都請找警察幫他就好，這1200大概是遇到詐騙回不來了」、「他就是看你好欺負要騙你錢，20年前的手法了，但以前是要騙你搭公車」。

    另外不少人也分享自身經驗，「絕對是詐騙慣犯，我在南港高鐵也遇過，這種人就是仗著一般人不會因為小案子特別去派出所做筆錄提告，所以一直到處騙小錢」、「好幾年前在轉運站遇到的，也是錢包丟了要坐車回家，當時想說給個零錢，結果對方看到我錢包的鈔票，就開始討價還價說要五百」、「我以前也在火車站被看起來很焦急的叔叔借過搭車錢，後來才得知是詐騙，明明很多路人偏偏找還是學生的我借」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播