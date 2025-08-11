北車「借錢哥」再現？自稱遺失錢包急返鄉 得手1200後消失了

女大生發文分享，在北車高鐵售票機遇到一名自稱錢包遺失、急需返鄉的陌生男子，出於善意借錢給對方卻遲遲未獲聯繫，示意圖。（資料照）

2025/08/11 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北車站又見借錢哥？一名女大生發文分享，在台北車站高鐵售票機遇到一名自稱錢包遺失、急需返鄉的陌生男子，出於善意借出1200元後卻遲遲未獲聯繫，尋求網友能幫忙找人。

網友昨日在Dcard發文分享，8日晚間約8點半，在台北車站高鐵售票機購買自由座車票準備返家時，遇到一名陌生男子自稱錢包遺失，急需搭車南下至左營，向她借錢。原PO見對方神情焦急、態度誠懇，最終借出1200元現金，對方也承諾事後會聯繫償還，並向她索取手機號碼。

不過事隔兩天，原PO並未接獲任何未知來電或簡訊。她透露，這筆金額對大學生來說也不是一筆小數目，她相信對方只是忘記聯繫或另有原因，並希望透過社群力量協助擴散訊息，盡快找回對方。同時，她也在文末描述男子外貌特徵，盼有網友能協助提供相關線索。

貼文一出，許多網友直言原PO恐怕是遇上詐騙，「99％是碰到騙子，現在都手機匯款，明明可以即時手機匯款」、「八成是詐騙，北車那邊超級多」、「能體會你想幫助人的心情，但下次遇到不論如何都請找警察幫他就好，這1200大概是遇到詐騙回不來了」、「他就是看你好欺負要騙你錢，20年前的手法了，但以前是要騙你搭公車」。

另外不少人也分享自身經驗，「絕對是詐騙慣犯，我在南港高鐵也遇過，這種人就是仗著一般人不會因為小案子特別去派出所做筆錄提告，所以一直到處騙小錢」、「好幾年前在轉運站遇到的，也是錢包丟了要坐車回家，當時想說給個零錢，結果對方看到我錢包的鈔票，就開始討價還價說要五百」、「我以前也在火車站被看起來很焦急的叔叔借過搭車錢，後來才得知是詐騙，明明很多路人偏偏找還是學生的我借」。

