路面崩塌 台南關山179線又斷了

關山里重要聯外道路南179線4公里處嚴重崩塌，空拍畫面相當驚人。（圖擷取自《南化關山大小事》）

2025/08/11 16:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕偏遠的台南市南化區關山里，主要對外聯絡的南179線沿途在「0802豪雨」期間屢傳坍方，目前最嚴重的4公里處，因下邊坡土石流失，路面崩塌，現場暫時封閉，交通完全中斷，由於「楊柳」颱風進逼，居民憂心災情加劇，市府工務局今天勘查，將全力修復。

關山里現可從透過往坪林的149線從嘉義大埔銜接台3線，由楠西經玉井繞行至南化，但單趟路程多50公里，所需時間也翻倍，相當不便；民進黨立委郭國文強調，會在楊柳颱風來襲之前，先送100份物資進去，讓當地住戶們備用，避免斷糧。

南化區長徐全立表示，由於現場的上、下邊坡都已滑動，猶如走山，路面拉扯、毀損，無法通行，雖然關山里民可繞行嘉義大埔往返，但畢竟路途遙遠，需要市府設法協助，地方建議先搶險出1條便道，暫時應急。

工務局今天下午會勘後，認為路面崩塌的災情嚴重，將爭取經費推動復建，現階段先等楊柳颱風過境後，會在上邊坡往內修築出1條車輛可以通過的便道，讓居民暫時進出，不必繞行遠路，甚至完全受困。

關山社區發展協會理事長黃俊士呼籲，179線已封閉，暫時改道，繞行149線由嘉義大埔進出的，也要注意沿途路況，小心慢行，以策安全。

關山里重要聯外道路南179線4公里處嚴重崩毀。（圖擷取自《南化關山大小事》）

關山里重要聯外道路南179線4公里處嚴重崩毀，暫時封閉，交通中斷。（圖由劉姓民眾提供）

