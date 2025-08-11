丹娜絲風災首見萬噸級石綿廢棄物 環境部啟動4大行動加速清理

嘉南地區有多棟石綿屋瓦建築，遭丹娜絲颱風嚴重毀損，石綿屬於一級致癌物，為加速清理，環境部和民間合作建置石棉瓦地圖。（記者楊媛婷攝）

2025/08/11 16:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災導致雲嘉南地區災情慘重，更產生萬噸級的石綿廢棄物，環境部今（11日）表示，對我國首度面對萬噸級石綿廢棄物，已啟動4大行動應對，包含建置石綿瓦地圖、用無人機盤查與地面驗證提升通報與處理效率，與地方環保局合作專業清運，並強化稽查處罰。

環境部去年6月完成全台石綿瓦建物分布圖，共盤點國內使用石綿瓦建材的建物共24萬1933棟，主要集中在南部，其中台南高達5萬4709棟，雲林2萬4958棟，嘉義2萬4158棟。化學署署長謝燕儒表示，嘉義、台南地區的石綿瓦屋頂建物總重約15萬噸，這次風災毀損要清除的石綿瓦超過萬噸，將結合現有的石綿瓦建物分布圖，再結合民間通報毀損的石綿瓦建物推出石綿瓦地圖。

謝燕儒進一步說明，環境部也會和地方環保局合作，透過採購合格廠商清運處理，對於惡意棄置者，也會強化稽查與處罰。

針對嘉南地區的空屋，或位於較偏遠無人通報的石綿瓦建物，則會結合該署既有的高光譜航遙測資料，運用無人機盤查與地面巡查比對後，就可再由地方環保局通知屋主處理。

資源循環署副署長林健三說明，因應丹娜絲風災產生的石綿廢棄物，政院已提供7.8億元專案協助民宅與農畜戶處理受損的石綿瓦，產生的清運費用由政府全額負擔。他指出，過去農畜戶的石綿屋瓦清運通常要自行負擔費用，現在因應風災緊急狀況，全額由政府支應，截至目前為止，台南登記要清運的戶數約6100戶，嘉義縣約2千戶，嘉義市約6百戶。

至於風災受損的光電板案場，環境管理署署長顏旭明表示，災後迄今共巡檢25場，嚴重受損的案場有8場，清運截止期限前未完成清運的有3場，分別是位在嘉義縣新庄、荷苞嶼，還有嘉義縣溪墘滯洪池，日前各開罰1百萬元，其中新庄、荷苞嶼案場原訂10日前都要清除完畢，但現場稽核後還有各約10卡車的廢棄光電板，將再各罰2百萬元、總計4百萬元，溪墘滯洪池預定最晚14日要清理完畢，否則同樣開罰2百萬元。

清除後的損壞光電板都放在暫存場，之前外界質疑該場有紅色不明液體，擔憂汙染，顏旭明表示，檢驗開紅色水窪酸鹼值為6.79，推測可能是暫存場出入口鋪設的鐵板車道生鏽，為求慎重，已採樣送驗，18日前公布檢驗結果。

