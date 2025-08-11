為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風直奔台灣！估週三白天花東登陸 夜間嘉義以南出海

    楊柳颱風路徑潛勢預報圖。（圖為中央氣象署提供）

    楊柳颱風路徑潛勢預報圖。（圖為中央氣象署提供）

    2025/08/11 16:20

    〔記者林志怡／台北報導〕輕度颱風楊柳持續往西、直奔台灣而來。中央氣象署指出，楊柳颱風預計持續往西靠近台灣東海岸，過程中可增強至中度颱風，並於週三白天從花東地區登陸、夜間從嘉義以南地區出海，屆時東半部、嘉義以南地區注意大雨或豪雨，尤其花東、南部山區有豪雨以上降雨，各地也務必注意強風威脅。

    中央氣象署預報員官欣平說明，目前楊柳颱風位於鵝鑾鼻東方海面1170處，並穩定向西前進，逐漸靠近台灣東海岸，其路徑較先前往南調整，預計在週三白天至近中午時自南花蓮至台東登陸，夜間從嘉義以南地區出海並進入台灣海峽，從登陸到離開僅1天，且後續沒有引入西南風或西南氣流。

    官欣平表示，今日晚間至週二受到楊柳颱風外圍環流影響，基隆北海岸、宜蘭地區將有一波一波的雨勢出現，且風力逐漸增大，中央氣象署預計在今日深夜至明日清晨發布海上颱風警報，明日中午至下午則發布陸上颱風警報。

    此外，官欣平指出，楊柳颱風對台灣影響主要落在週三，且由於結構與今年前幾個季風低壓帶中生成的颱風不同，強風、強降雨區域都集中在暴風圈內，屆時風力、雨勢都將非常激烈。

    楊柳颱風登陸時，東南部地區首當其衝，花蓮至宜蘭降雨也相當顯著，後隨著颱風移動，雨量最大的區域預計分佈在花東及嘉義以南地區，其中東半部至嘉義以南有大雨或豪雨，花東及南部山區有豪雨以上降雨。

    風力方面，週三颱風通過台灣前後，東半部地區、西半部沿海及澎湖、金門、馬祖將有9級以上強陣風，尤其颱風中心通過附近區域風力更強，民眾務必多加防範。

    官欣平說，週四隨著颱風遠離，雨量明顯減少，但受到殘留的水氣影響，各地仍可能有明顯雨勢出現，週五至下週一則會恢復至夏季天氣，白天晴朗穩定，午後有局部短暫雷陣雨。

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    風力表現示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    風力表現示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    浪高表現示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    浪高表現示意圖。（圖為中央氣象署提供）

