噁！知名泡麵打開驚見完整「壁虎屍體」 業者出面回應了

2025/08/11 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕噁！有網友在吃某知名泡麵時，意外發現裡頭竟然有一隻完整的壁虎寶寶，瞬間食慾全無，引發大批網友熱議。對此，業者出面回應稱，產品製程都符合衛生規範，過去未曾發現類似情況，且若真有壁虎，經高溫與攪拌，不可能保持完整外觀。公司也表示想查明原因，希望消費者盡快與之聯繫，以便取回商品化驗。

一名網友今天（11日）凌晨在Threads上PO出照片，表示自己當時準備享用某知名牛肉口味的泡麵時，發現麵湯出現異物，定睛一看竟然是一隻完整的壁虎寶寶屍體，讓他當場作嘔，直呼「噁爛」。

貼文曝光後吸引超過140萬人次觀看，數萬人轉發，鄉民紛紛留言「有夠噁心」、「我之前喝他們家的即溶湯裡面也有一隻乾燥毛毛蟲，整個食慾全無」、「還以為是泡麵，原來是盲盒啊」、「超佛，泡麵真的有肉塊」、「超噁，我家還有這款麵欸」。

不過也有網友抱持懷疑態度，「泡麵一開始不是乾的嗎？沒泡以前沒有看到有壁虎嗎？難不成是在料理包裡？」、「這壁虎看起來會不會太『新鮮』？」、「這麼大一隻你泡之前怎麼可能沒發現」、「這麼剛好牠就在麵上面？」

綜合媒體報導，業者對此回應稱，公司產品製程均符合衛生規範，原物料都有定期檢驗，過去未曾發現類似情況，判斷壁虎混入的機率並不高。且以科學角度來看，壁虎經高溫或機器攪拌，應該早就破碎不堪，而非保持完整，公司想查明原因，但目前客服並沒有接獲客訴，呼籲消費者盡快與之聯繫，以便取回商品化驗。

