    首頁　>　生活

    4教授涉性侵性騷 彰師大：將開教評會討論是否繼續開課

    彰化師大4師涉性侵性騷，學生選課憂心忡忡。（資料照）

    2025/08/11 16:10

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化師範大學輔導與諮商系日前驚傳有4位教授涉嫌性侵、性騷案，其中1人退休、1人停聘，另外2人仍接受調查，也引發學生對新學年選課的憂心忡忡，擔心涉案教師還會開課。對此，彰師大強調，針對調查中的教師會不會開課，近期將會開教評會進行討論。

    有學生表示，彰化師大4師涉性侵與性騷，這是創校有史以來的最大衝擊，尤其4位老師都是輔諮系，更成為台灣教育界與諮商圈的一大震撼。由於目前已進入新學年選課的網路預選時間，而4位涉案教授都是大老級的人物，校方應該進一步說明開課原則。

    有學生指出，雖然4人當中，除先前被確認性騷並裁罰的前副校長張景然已退休，還有黃姓教授因為性侵該校學生行為屬實也被解聘，並終生不得聘任教師，但還有另外2位王姓教授正在接受調查，這被調查的這2位教師會不會開課，而開課是否有必修學分，都讓學生議論紛紛，既擔心必修學分沒修到影響畢業，也質疑接受調查教師，是否還能夠繼續授課。

    彰師大強調，針對這2位王姓教授，都已經接受該校的校園性平會調查，近期會召開教評會討論是否予以暫時停聘並接受調查。

    至於學生的選課權益部分，彰師大指出，有關疑似涉案老師，若有停聘或停止開課情形，校方及系所都會妥善處理相關學生安心授課事宜，不會影響學生權益。

