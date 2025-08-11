楊柳颱風逼近 桃園8處滯洪池預抽放水

颱風楊柳逼近，桃市府水務局11召開防汛整備會議，加強各項防災整備工作。（圖由水務局提供）

2025/08/11 16:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕楊柳颱風逼近，桃市府水務局表示，因應可能帶來的降雨影響，今（11）日上午10點召開防汛整備會議，針對各項防災措施全面盤點檢討、強化整備作為，其中，近來每逢豪大雨就發生淹水情形的中壢區環北路與慈惠三街口，已加強佈設12吋抽水機。

水務局表示，受到颱風楊柳外圍雲系影響，桃園市預估13日至14日將有短暫陣雨或雷雨，主要降雨時段集中於13日早上至14日晚上，現已完成防汛整備會議，持續以最小淹水、最快退水、最高安全為目標，保障民眾生命財產安全。

請繼續往下閱讀...

水務局表示，針對今年上半年多次出現淹水情形的地點，已優先進行清淤及排水系統巡檢作業，強化排水效能，並通知各區公所於今日上午10點開放民眾領用沙包，亦完成全市權管抽水設備試運轉，確保機具於汛期來臨時，可即時投入應用，此外，轄內43處水門已完成防汛啟閉，尤其針對八德區介壽路二段583巷上游3處水門特別加強操控，以及中壢區環北路與慈惠三街口佈設12吋抽水機，降低颱風期間區域排水系統負荷。

此外，為預先騰空蓄洪空間，已完成龍山埤、14A、大湳、大樹林、西埤、大仁、士校埤及建國同和等8處滯洪池預抽放水作業，強化緊急調節功能；針對山區災害潛勢區，亦持續追蹤復興區大崩地潛勢區及比該農路防汛情形，確保民眾交通安全，並呼籲民眾密切留意氣象與防災資訊，尤其住在低窪地區或鄰近河川區域的居民，應提前做好防災準備。

颱風楊柳逼近，桃市府加強各項防災整備工作。（圖由水務局提供）

颱風楊柳逼近，桃市府加強各項防災整備工作。（圖由水務局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法