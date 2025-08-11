澎湖火燒船釀禍？ 嵵裡沙灘傳油污污染「綿延510公尺」

嵵裡沙灘遭大量油污污染，出現分明的岸際線。（澎湖縣政府環保局提供）

2025/08/11 16:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖嵵裡沙灘今（11）日傳出油污污染，不少遊客前往戲水，卻沾滿難以清理油污，立即通報澎湖縣政府環保局。環保局趕抵現場會勘，發現油污綿延約510公尺，立即會同光明里水環境巡守隊前往清理油泥，污染源疑似日前在風櫃海域起火的惠富鴻16號漁船，但有待進一步調查確定。

嵵裡沙灘以內海海流平靜穩定，曾經是澎湖海水浴場，又是澎湖本島少數的綠蠵龜登岸產卵地，因此不僅是遊客戲水首選，更是生態豐富的區域，但今日卻傳出油污遍布沙灘，不少遊客都被油污弄髒，漂流浮木、海廢寶特瓶也遭污染並堆積在沙灘上，明顯出現海岸分際的油污線。

澎湖縣政環保局接獲民眾通報，立即派員前往現場會勘，沙灘油泥約510公尺，旋即啟動油污污染緊急應變措施，會同光明里水環境巡守隊，一起清理沙灘上的油泥，要將污染影響降至最低，避免影響遊客健康及危害到海洋生態。

至於嵵裡沙灘為何出現大量油污？疑似9日在風櫃西0.3浬處，惠富鴻16號漁船拖帶友船時發生火警，許姓船長跳海逃生，但遭到祝融肆虐的漁船全燬，拖帶至案山造船廠準備上架維修，又疑似引擎積油復燃，消防局馳援以泡沫覆蓋滅火，被外界質疑漁船外洩油污，隨波逐流至嵵裡沙灘，但澎湖縣政府環保局表示，先清除油污再查明污染源。

不少海廢及漂流物，受到油污污染漂流上岸。（澎湖縣政府環保局提供）

