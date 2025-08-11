為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖火燒船釀禍？ 嵵裡沙灘傳油污污染「綿延510公尺」

    嵵裡沙灘遭大量油污污染，出現分明的岸際線。（澎湖縣政府環保局提供）

    嵵裡沙灘遭大量油污污染，出現分明的岸際線。（澎湖縣政府環保局提供）

    2025/08/11 16:20

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖嵵裡沙灘今（11）日傳出油污污染，不少遊客前往戲水，卻沾滿難以清理油污，立即通報澎湖縣政府環保局。環保局趕抵現場會勘，發現油污綿延約510公尺，立即會同光明里水環境巡守隊前往清理油泥，污染源疑似日前在風櫃海域起火的惠富鴻16號漁船，但有待進一步調查確定。

    嵵裡沙灘以內海海流平靜穩定，曾經是澎湖海水浴場，又是澎湖本島少數的綠蠵龜登岸產卵地，因此不僅是遊客戲水首選，更是生態豐富的區域，但今日卻傳出油污遍布沙灘，不少遊客都被油污弄髒，漂流浮木、海廢寶特瓶也遭污染並堆積在沙灘上，明顯出現海岸分際的油污線。

    澎湖縣政環保局接獲民眾通報，立即派員前往現場會勘，沙灘油泥約510公尺，旋即啟動油污污染緊急應變措施，會同光明里水環境巡守隊，一起清理沙灘上的油泥，要將污染影響降至最低，避免影響遊客健康及危害到海洋生態。

    至於嵵裡沙灘為何出現大量油污？疑似9日在風櫃西0.3浬處，惠富鴻16號漁船拖帶友船時發生火警，許姓船長跳海逃生，但遭到祝融肆虐的漁船全燬，拖帶至案山造船廠準備上架維修，又疑似引擎積油復燃，消防局馳援以泡沫覆蓋滅火，被外界質疑漁船外洩油污，隨波逐流至嵵裡沙灘，但澎湖縣政府環保局表示，先清除油污再查明污染源。

    不少海廢及漂流物，受到油污污染漂流上岸。（澎湖縣政府環保局提供）

    不少海廢及漂流物，受到油污污染漂流上岸。（澎湖縣政府環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播