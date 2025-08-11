為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    推動本土教育、陪伴學生步上正軌 高市五福國中王崇憲獲師鐸獎

    高雄市五福國中學務主任王崇憲奉獻教育29年，推動本土語文教育，榮獲2025年師鐸獎。（五福國中提供）

    高雄市五福國中學務主任王崇憲奉獻教育29年，推動本土語文教育，榮獲2025年師鐸獎。（五福國中提供）

    2025/08/11 16:06

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立五福國中學務主任王崇憲從事教職29年，不僅教授學生國文，也創作台語文學、推動本土語文教育，加上常為偏差生伴讀、輔導，對教育的熱忱，讓他榮獲今年教育最高殊榮師鐸獎。

    王崇憲不僅是國文老師，也是一位台語文學創作者，多次榮獲教育部閩客文學獎，作品收錄於本土語教科書，也主編多種本土語言教材教法書籍，擔任108新課綱宣講講師，協助各地本土語文教師增能，其創立的線上「EJU臺灣台語教學共備社團」，至今已吸引全國逾4500位教師加入，成為全國台語學習教師交流推動的重要平台。

    在王崇憲教育生涯中，他把學生當自己孩子、把家長當夥伴，用「家書」與學生、家長溝通，彼此建立信任。曾經有行為偏差的學生，因他的不斷鼓勵而走上正軌；也有學生家庭功能不佳，在他的耐心陪伴下，逐漸學會洗衣、寫字與背誦經文，並順利升學繼續學習。

    王崇憲不只在校園付出，也投身公益、擔任紅十字會志工，921地震、八八風災時投入救援，也帶領樂團巡演關懷弱勢，但他謙虛地說，教育現場還有很多和他一樣有熱忱的老師，藉著拋燈引光，讓教育的亮光傳遞更遠，讓更多孩子因為老師，找到人生的方向。

