為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全國橋藝大賽牌桌交鋒 隊長張忠謀熱情出賽

    第2屆「超級大專盃」全國橋藝大賽10日在政治大學落幕，參賽者中最受矚目就是政大榮譽博士、台積電創辦人張忠謀（中），94歲的他牌齡超過70年，此次以「台大智慧」隊隊長身分出賽。（政大提供，中央社）

    第2屆「超級大專盃」全國橋藝大賽10日在政治大學落幕，參賽者中最受矚目就是政大榮譽博士、台積電創辦人張忠謀（中），94歲的他牌齡超過70年，此次以「台大智慧」隊隊長身分出賽。（政大提供，中央社）

    2025/08/11 18:17

    〔中央社〕第2屆「超級大專盃」全國橋藝大賽日前於政大舉行，94歲的台積電創辦人張忠謀，以「台大智慧」隊隊長身分，與橋牌國手黃光輝等人同隊出賽，展現對橋牌的深厚熱情。

    政治大學今天發布新聞稿指出，第2屆「超級大專盃」全國橋藝大賽賽事總獎金新台幣12萬元，分為校友暨跨校組、在學組、副盃Swiss組，除了年輕學子參與，也有重量級橋藝前輩同場較勁。

    籌辦賽事的政大資訊科學系助理教授邱淑怡表示，「超級大專盃」是大專盃橋藝競技活動的擴大版本，不限年齡，邀請全國大學教職員生及校友同場交流，讓橋藝成為跨世代智慧切磋的平台，透過南北、東西對坐、同牌輪流比拼的制度，考驗選手的邏輯推演與默契配合。

    參賽者中，最受矚目就是政大榮譽博士、台積電創辦人張忠謀，他以「台大智慧」隊隊長身分出賽，與全球知名橋牌國手黃光輝等高手同隊。

    政大表示，94歲的張忠謀牌齡超過70年，多次代表台灣征戰國際賽場，還曾與股神巴菲特、微軟創辦人比爾蓋茲同桌對決。張忠謀此次全程投入賽事，精神奕奕，展現對橋牌運動的深厚熱情，也為在場師生帶來無比激勵。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播