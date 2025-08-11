全國橋藝大賽牌桌交鋒 隊長張忠謀熱情出賽

第2屆「超級大專盃」全國橋藝大賽10日在政治大學落幕，參賽者中最受矚目就是政大榮譽博士、台積電創辦人張忠謀（中），94歲的他牌齡超過70年，此次以「台大智慧」隊隊長身分出賽。（政大提供，中央社）

2025/08/11 18:17

〔中央社〕第2屆「超級大專盃」全國橋藝大賽日前於政大舉行，94歲的台積電創辦人張忠謀，以「台大智慧」隊隊長身分，與橋牌國手黃光輝等人同隊出賽，展現對橋牌的深厚熱情。

政治大學今天發布新聞稿指出，第2屆「超級大專盃」全國橋藝大賽賽事總獎金新台幣12萬元，分為校友暨跨校組、在學組、副盃Swiss組，除了年輕學子參與，也有重量級橋藝前輩同場較勁。

籌辦賽事的政大資訊科學系助理教授邱淑怡表示，「超級大專盃」是大專盃橋藝競技活動的擴大版本，不限年齡，邀請全國大學教職員生及校友同場交流，讓橋藝成為跨世代智慧切磋的平台，透過南北、東西對坐、同牌輪流比拼的制度，考驗選手的邏輯推演與默契配合。

參賽者中，最受矚目就是政大榮譽博士、台積電創辦人張忠謀，他以「台大智慧」隊隊長身分出賽，與全球知名橋牌國手黃光輝等高手同隊。

政大表示，94歲的張忠謀牌齡超過70年，多次代表台灣征戰國際賽場，還曾與股神巴菲特、微軟創辦人比爾蓋茲同桌對決。張忠謀此次全程投入賽事，精神奕奕，展現對橋牌運動的深厚熱情，也為在場師生帶來無比激勵。

