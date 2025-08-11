為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風》8/12全國交通、活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

    楊柳颱風持續逼近，根據中央氣氣象署預報，週三（13日）直撲台灣機率高，預計明（12）日發布海、陸警。（記者塗建榮攝）

    楊柳颱風持續逼近，根據中央氣氣象署預報，週三（13日）直撲台灣機率高，預計明（12）日發布海、陸警。（記者塗建榮攝）

    2025/08/11 17:06

    首次上稿 15:39
    更新時間 17:06

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風持續逼近，根據中央氣氣象署預報，週三（13日）直撲台灣機率高，預計明（12）日發布海、陸警。本報為讀者整理全台各地交通停航異動、活動取消或延期、景點關閉等資訊。

    ●交通異動

    《南橫5路段施工管制》公路局甲仙工務段表示，高雄南橫山區台20線、台29線共有5個路段施工管制，明霸克路橋11日至12日將增加2個時段疏散撤離。

    《綠島船班明午後及後天取消 蘭嶼明後兩天取消》台東離島航線調整，12日中午過後至13日全天，東往返綠島船班全部取消；蘭嶼船班包括富岡漁港及屏東後壁湖，12日至13日全天取消。

    ●景點

    《宜蘭龜山島8/12、8/13封島2天》觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布，宜蘭龜山島將在12、13日預警性封島2天。

    《宜蘭太平山遊樂區8/12中午12點起預警性休園》林業及自然保育署宜蘭分署宣布，太平山國家森林遊樂區將於12日中午12點起預警性休園，園區8條自然步道同步封閉。

    《清境農場明下午預防性休館》南投縣仁愛鄉宣布，12日下午2點起啟動預防性休園；奧萬大、合歡山森林遊樂區則等海、陸警發布即會啟動預防性休園。

    《武陵、福壽山農場明日下午起休園》台中市武陵農場宣布，自12日下午5時起，實施預警性休園措施；福壽山農場則是從12日下午2時起預警性休園。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播