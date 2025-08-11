楊柳颱風》8/12全國交通、活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

楊柳颱風持續逼近，根據中央氣氣象署預報，週三（13日）直撲台灣機率高，預計明（12）日發布海、陸警。（記者塗建榮攝）

2025/08/11 17:06

首次上稿 15:39

更新時間 17:06

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風持續逼近，根據中央氣氣象署預報，週三（13日）直撲台灣機率高，預計明（12）日發布海、陸警。本報為讀者整理全台各地交通停航異動、活動取消或延期、景點關閉等資訊。

請繼續往下閱讀...

●交通異動

《南橫5路段施工管制》公路局甲仙工務段表示，高雄南橫山區台20線、台29線共有5個路段施工管制，明霸克路橋11日至12日將增加2個時段疏散撤離。

《綠島船班明午後及後天取消 蘭嶼明後兩天取消》台東離島航線調整，12日中午過後至13日全天，東往返綠島船班全部取消；蘭嶼船班包括富岡漁港及屏東後壁湖，12日至13日全天取消。

●景點

《宜蘭龜山島8/12、8/13封島2天》觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布，宜蘭龜山島將在12、13日預警性封島2天。

《宜蘭太平山遊樂區8/12中午12點起預警性休園》林業及自然保育署宜蘭分署宣布，太平山國家森林遊樂區將於12日中午12點起預警性休園，園區8條自然步道同步封閉。

《清境農場明下午預防性休館》南投縣仁愛鄉宣布，12日下午2點起啟動預防性休園；奧萬大、合歡山森林遊樂區則等海、陸警發布即會啟動預防性休園。

《武陵、福壽山農場明日下午起休園》台中市武陵農場宣布，自12日下午5時起，實施預警性休園措施；福壽山農場則是從12日下午2時起預警性休園。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法