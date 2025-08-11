楊柳遭強風切摧殘斷頭扁到像蝦子 明起增強侵台前威力達顛峰

受到強風切及乾空氣干擾，楊柳強環流集中在中心的南側，雲圖上看起來整個颱風被壓扁，網戲稱根本是蝦子。（圖擷自中央氣象署）

2025/08/11 16:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風逼近，今（11日）下午2點位於花蓮東南東方約1130公里的海面上，不過受到強風切及乾空氣干擾，楊柳強環流集中在中心的南側，雲圖上看起來整個颱風被壓扁，網戲稱根本是蝦子。

根據中央氣象署觀測顯示，楊柳颱風下午2點中心位置在北緯20.9度、東經132.1度，過去以每小時23公里速度向西南西移動；氣象署預估楊柳颱風脫離今惡劣環境後有機會增強，最快明上午增強為中度颱風，在週三（13日）登陸前強度有機會進一步發展。

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，今天是楊柳所處環境最差、最難熬的一天，颱風環流持續因強風切及乾空氣的干擾，目前較強的環流集中在中心的南側，呈現頭輕腳重，不對稱的狀況。撐過今天後，發展環境逐漸改善，將進一步增強為中度颱風

至少在靠近台灣東部外海前，將是它這一生最顛峰狀態。

由於颱風強對流集中在南側，雲圖上可以看出颱風相當扁，網友紛紛表示：「這颱風真的糊成一團」、「它能活到現在已經很厲害了」、「沒看過這麼扁的」、「長得好像隻蝦子」。

「颱風論壇」指出，也因為不對稱的狀況，颱風中心因此往南調整一些。預估楊柳將在週三（13）下午於「台東到花蓮」間登陸，「颱風論壇」強調路徑逐漸底定，躲不掉了「宜花東、南投、雲林至屏東、澎湖、金門」會有約12小時的強風大雨，尤其南台灣、台東、南花蓮的民眾務必小心因應。

「台北至苗栗」則會以強陣風為主、間歇雨勢，「台中、彰化」則須視颱風登陸及出海點而定。

