    楊柳颱風逼近 中市要求工地及高風險作業場所啟動防颱機制

    颱風將來襲，勞工局要求營造工地及高風險作業場所啟動防颱應變機制。（市府提供）

    颱風將來襲，勞工局要求營造工地及高風險作業場所啟動防颱應變機制。（市府提供）

    2025/08/11 15:40

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕颱風「楊柳」即將來襲，台中市政府勞工局要求全市營造工地及高風險作業場所即刻啟動防颱應變機制，以確保民眾及勞工安全。

    勞工局長林淑媛指出，颱風期間常見的工地災害類型包括吊掛物脫落、鷹架倒塌、模板支撐潰散；電氣設施短路導致感電或火災；地下作業處所積水淹沒，增加窒息或滑倒風險；高處作業未即時中止，導致人員墜落事故等悲劇事件。

    因此，她請各事業單位應即刻落實防颱措施，有全面檢查吊掛設備、高處作業平台及臨時設施，應加強固定，必要時應拆除或移除；檢視排水系統是否暢通，並將材料堆置區妥善遮蔽與加固，防止遭雨水沖刷或堵塞排水。

    此外，地下工程應設置水閘門與抽水設備，防範積水導致人員受困；確實落實感電預防措施，戶外臨時電線、配電盤等應加裝防雨防潮設施；原則上停止所有戶外及高處作業，如因特殊需求須持續作業，應經負責人核可，並落實風險控管。

    勞工局請各營造工地，應責成專任工程人員重新檢核施工架設計強度，務必加強落實工安整理、整頓措施，在颱風來襲前完成自主檢查，風災後實施復建自主檢查，勞工局將加強列管各高風險工地確實執行，使勞工免於發生職業災害，如未依規定辦理，依職業安全衛生法最高可處30萬元罰鍰。

