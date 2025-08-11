為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    ｢進站要嗶卡」翻譯神展開！網笑翻：為什麼暗藏皮卡丘

    Google翻譯「進站要嗶卡」竟出現皮卡丘？引起網友熱議。示意圖。（資料照）

    Google翻譯「進站要嗶卡」竟出現皮卡丘？引起網友熱議。示意圖。（資料照）

    2025/08/11 19:04

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕臨時想要翻譯時，許多人第一時間就會打開Google翻譯，不過有時給出的內容卻是出乎意料，甚至還帶點喜感。近日網路瘋傳，有人輸入「進站要嗶卡」，想了解英文該怎麼說，沒想到翻譯內容卻出乎意料。貼文曝光後，引起眾多網友熱議。

    近日臉書粉專Big City遠東巨城購物中心發文指出，如果在Google翻譯設定「繁體中文（台灣）」轉換英文，並輸入「進站要嗶卡」的中文，翻譯結果竟跑出一句「You need a Pikachu to enter the station」，讓不少網友見狀都笑翻。

    貼文曝光後，引起網友熱議，「要先抓到一隻皮卡丘才能進站」、「笑死，真的這樣給我翻譯」、「所以，皮卡丘要去哪領」、「這不只能進站，還能讓車跑了吧」、「嗶卡，變皮卡丘」、「這翻譯很可愛」、「突然看懂之後會笑欸」。

    另外，有網友解釋，進站刷卡的英文應該要翻譯為，「Please tap your card to enter the station.」才是比較正確的講法。

